শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করলো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে সহজেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে পাকিস্তান। বোলারদের নৈপুণ্যের পর ২১১ রানের লক্ষ্য ৬ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে স্বাগতিকরা। ফলে হোয়াটওয়াশ হতে হয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে টানা দুই সিরিজেই জয়ের স্বাদ পেল পাকিস্তান।

রোববার (১৬ নভেম্বর) টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। সেই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেন বোলাররা। তাতে ২১১ রানের বেশি করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা।

পাকিস্তানের চার পেসার তুল নেন ৯ উইকেট। লঙ্কানদের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন সাদিরা সামারাবিক্রমা। অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন। ৩২ রান আসে পাভান রত্নায়েকের ব্যাট থেকে। মাঝের ওভারে নামা ধসে ৪৫.২ ওভারেই হতে হয় অলআউট। সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন হারিস রউফ ও ফয়সাল আকরাম। একটি করে শিকার করেন শাহিন আফ্রিদি ও ফাহিম আশরাফ।

জবাব দিতে নেমে দলীয় ৮ রানে ওপেনার হাসিবুল্লাহ খানের উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। ১২ বল খেলেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন রানের খাতা খুলতে। অন্য ওপেনার ফখর জামান ও গত ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান বাবর আজম মিলে গড়েন ৭৮ রানের জুটি। এরপর দ্রুত ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচে ফেরানোর ইঙ্গিত দেন জেফ্রি ভান্দেরসে। প্রথমে ৫৫ রান করা ফখর ফিরলে ভাঙে জুটি। ৮২ রানে এই উইকেটটি তুলে নেন তিনি। দ্রুত ফিরে যান বাবর আজমও। ৩২ রানে থামেন এই ব্যাটার। দলীয় ১০১ রানে তাকেও ফেরান জেফ্রি। সালমান আলী আগা ৬ রান করে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়লে ১১৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় পাকিস্তান।

তবে একপ্রান্ত আগলে রেখেছিলেন উইকেটকিপার ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান। অর্ধশতক আদায় করার পাশাপাশি হোসেন তালাতের সঙ্গে গড়েন ১০০ রানের জুটি। ফলে ৬ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা। রিজওয়ান ৬১ ও তালাত অপরাজিত ছিলেন ৪২ রানে।

আগামীকাল রাওয়ালপিন্ডিতেই ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ মাঠে গড়াবে। শ্রীলঙ্কাও আছে সেই সিরিজে। তবে প্রথমদিন পাকিস্তান মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়।

