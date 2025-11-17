রাজস্থানের কোচের দায়িত্বে ফিরলেন সাঙ্গাকারা

রাজস্থানের কোচের দায়িত্বে ফিরলেন সাঙ্গাকারা
ক্রিকেট পরিচালক কুমার সাঙ্গাকারাকে আবারও রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচের দায়িত্বে ফেরানো হয়েছে। রাহুল দ্রাবিড় কোচ হওয়ার আগে ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কোচ ছিলেন তিনি।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিবৃতি সাঙ্গাকারাকে পুরোনো দায়িত্বে ফেরানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রাজস্থান। পাশাপাশি চালিয়ে যাবেন ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বও।
সাঙ্গাকারা তিন মৌসুম রাজস্থানের কোচের দায়িত্ব পালন করে ২০২২ আসরে দলটিকে ফাইনালে ও ২০২৪ আসরে প্লে-অফে তোলেন।
সাঙ্গাকারার নিয়োগ সম্পর্কে রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান মালিক মনোজ বাদাল বলেন, ‘এই পর্যায়ে দলের কী প্রয়োজন তা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা মনে করেছি; দলের ভেতরে তার পরিচিতি, তার নেতৃত্বগুণ এবং রয়্যালস-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার গভীর বোঝাপড়াই ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতার সঠিক ভারসাম্য এনে দেবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘কুমার একজন নেতা হিসেবে সবসময়ই আমাদের পুরো আস্থা পেয়েছে। তার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, শান্ত স্বভাব এবং ক্রিকেট–বুদ্ধিমত্তা দলকে আগামী ধাপে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
এদিকে, বিক্রম রাঠোরকে দলটির প্রধান সহকারী কোচ হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বোলিং কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড। ট্রেভর পেনি সহকারী কোচ এবং সিড লাহিড়ি পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে দায়িত্বে ফিরেছেন।
আইএন/এমএমআর