সেঞ্চুরি করেই ছিটকে গেলেন ড্যারিল মিচেল
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতেই ১১৮ বলে ১১৯ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন ড্যারিল মিচেল। এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
কিন্তু প্রথম ম্যাচ পরই সিরিজে বড় ধাক্কা খেলো নিউজিল্যান্ড। ম্যাচজয়ী সেঞ্চুরির পর গ্রোইন ইনজুরিতে পড়লেন ড্যারিল মিচেল, যার ফলে সিরিজের বাকি অংশে তার খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
ক্রাইস্টচার্চে প্রথম ওয়ানডেতে ১১৯ রান করে ৭ রানের জয় এনে দেন মিচেল; কিন্তু সেই ম্যাচেই গ্রোইন স্ট্রেইনে আক্রান্ত হন ড্যারিল মিচেল। এজন্য ক্রাইস্টচার্চেই থেকে তাকে স্ক্যান করাতে হবে।
মিচেলের পরিবর্তে দলে ডাকা হয়েছে বাঁ-হাতি ব্যাটার হেনরি নিকোলসকে, যিনি সর্বশেষ এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ডের হয়ে একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন। চলতি ফোর্ড ট্রফিতে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি- ৩০৬ রান করেছেন ৭৬.৫০ গড়ে, ওটাগো ও অকল্যান্ডের বিপক্ষে করেছেন টানা দুটি সেঞ্চুরি।
এছাড়া স্কোয়াডে অতিরিক্ত ব্যাটার হিসেবে আছেন মার্ক চ্যাপম্যান, যিনি এ বছর চার ওডিআইতে গড় ১০১.৩৩। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন ড্যারিল মিচেল। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার তার প্রশংসা করে বলেন, ‘তিনি সংকট মোচনের মানুষ— এক পায়ে খেলে যেভাবে সেঞ্চুরি করেছে, অসাধারণ।’
শুধু ড্যারিল মিচেলই নয়, ইনজুরির কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড পাচ্ছে না আরও বেশ কয়েকজন তারকাকে। তারা হলেন, ‘মোহাম্মদ আব্বাস (রিবস), ফিন অ্যালেন (ফুট), লকি ফার্গুসন (হ্যামস্ট্রিং), অ্যাডাম মিলনে (অ্যাঙ্কল), উইল ও'রুর্ক (ব্যাক), গ্লেন ফিলিপস (গ্রোইন), বেন সিয়ার্স (হ্যামস্ট্রিং)।
এছাড়া কেইন উইলিয়ামসন ইংল্যান্ড সিরিজে গ্রোইন সমস্যা অনুভব করায় তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতেই মনোযোগ দিচ্ছেন।
আইএইচএস/