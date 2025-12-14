  2. খেলাধুলা

ছোটদের এশিয়া কাপেও ভারতের কাছে উড়ে গেলো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ছোটদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারালো ভারত। কণিষ্ক চৌহান এবং দিপেশ দেবেন্দ্রনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে কারণে ২৪১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়ে গেলো পাকিস্তান। ফলে ৯০ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতল ভারতের জুনিয়ররা। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিলেন বৈভব সূর্যবংশী।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৪৬.১ ওভারে ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যায়। ৮৫ রান করেন অ্যারোন জর্জ। আয়ুষ মাত্রে ৩৮ ও কণিষ্ক ৪৬ রান করেন। পাকিস্তান ৪১.২ ওভারে ১৫০ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ব্যাট হাতে ভারত শুরুতেই হারায় বৈভবকে (৫)। তবে ২৫ বলের ইনিংসে আয়ুষ চারটি চার এবং তিনটি ছক্কা মারেন। প্রথম ১০ ওভারেই দুই ওপেনারকে তুলে নেয় পাকিস্তানের মোহাম্মদ সায়াম। এরপর জর্জ ভারতের ইনিংসকে দাঁড় করান।

পাকিস্তানের ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে নিয়ে নিয়মিত রান করেন। মিডল অর্ডারে দায়িত্ব নিয়ে খেলেছেন তিনি। শেষের দিকে নেমে চালিয়ে খেলেন কণিষ্ক। তিনটি ছক্কা মারেন। ভারত ২৩০-এর গন্ডি পেরিয়ে যায়। পাকিস্তানের হয়ে উল্লেখযোগ্য বোলিং সায়াম (৩/৬৭) এবং আব্দুল সুভানের (৩/৪২)।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই খেই হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। একদিকে উসমান খান ধরে থাকলেও উল্টো দিক থেকে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। সমীর মিনহাস (৯), আলি হাসান বালোচ (০), আহমেদ হুসেন (৪) সফল হননি।

উসমানকে (১৬) হারানোর পর ৩০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় পাকিস্তানের। সেখান থেকে অধিনায়ক ফারহান ইউসুফ (২৩) এবং হুজাইফা আহসান (৭০) দলকে টানতে থাকেন। ৭৭ রানের মাথায় ফিরে যান ফারহান। তাকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙে বৈভবই।

সেখান থেকে আবার ব্যাটিং ধস দেখা যায় পাকিস্তানের। আহসান বাদে আর কোনও ব্যাটারই দাঁড়াতে পারেননি। আহসান কিছুটা চালিয়ে না খেললে পাকিস্তানের স্কোর আরও কম হয়। দীপেশ এবং কণিষ্ক তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। দু’টি উইকেট কিষাণ কুমার সিংহের।

