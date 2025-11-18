এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিতে এক পা বাংলাদেশের
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দল। সোমবার দোহায় তারা ৮ উইকেট আর ৩৯ বল হাতে রেখে হারিয়েছে আফগানিস্তান 'এ' দলকে। এতে সেমিফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ।
বোলাররাই জয়ের ভিত গড়ে দেন। ১৮.৪ ওভারে আফগানদের মাত্র ৭৮ রানে গুটিয়ে দেন রিপন মন্ডল, রাকিবুল হাসানরা। আফগানিস্তানের অধিনায়ক দারউইশ রসুলি ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতে পারেননি। ২৮ বলে ২৭ করেন তিনি।
এছাড়া ইজাজ আহমেদ আর কায়েস আহমেদের ব্যাট থেকে আসে ১২ রান করে। বাকিরা কেউ দশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।
রিপন মন্ডল ১০ রানে আর রাকিবুল মাত্র ৭ রানের বিনিময়ে নেন ৩টি করে উইকেট। ২ উইকেট শিকার এসএম মেহরবের।
৭৯ রানের ছোট লক্ষ্য তাড়ায় দুই ওপেনার আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান হাবিবুর রহমান সোহান আর জিসান আলম তেমন সুবিধা করতে পারেননি। সোহান ১৩ বলে আর জিসান ১৬ বল খেলে করেন ১০ রান করে।
তবে এরপর জাওয়াদ আবরার আর মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন দেখেশুনে খেলে বাংলাদেশকে জয় এনে দিয়েছেন। আবরার ২২ বলে ২৪ আর অঙ্কন ৩০ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।
