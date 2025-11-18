মুশফিককে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস তামিমের

মুশফিককে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস তামিমের
জাতীয় দলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে খেলেছেন বহুদিন। তামিম ইকবাল এখন বলতে গেলে অঘোষিত অবসরে। মুশফিকুর রহিমও দুই ফরম্যাট ছেড়ে এখন কেবল খেলছেন টেস্ট।
দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এখন ১০০ টেস্ট খেলার দ্বারপ্রান্তে মুশফিক। আগামীকাল (বুধবার) মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামলেই অনন্য এই মাইলফলকে নাম লেখালেন তিনি।
মুশফিকের এই বিশেষ টেস্টকে সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আবেগঘন এক স্ট্যাটাস দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক সতীর্থ তামিম ইকবাল।
তামিমের ফেসবুক স্ট্যাটাসটি জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য সরাসরি তুলে ধরা হলো-
‘তোকে নিয়ে বলার আছে অনেক কিছু্ই। সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলছি, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে, বিভিন্ন পর্যায়ে, রুমমেট ছিলাম অনেকবার। কাছ থেকে দেখেছি তোকে। কোনো এক সময় কোন এক উপলক্ষে কোনো প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয়ই বলব সবকিছু।
তবে আজকের দিনের জন্য শুধু একটিই কথা, বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক তোর চেয়ে বেশি আর কেউ ডিজার্ভ করে না। আশা করি, ভবিষ্যতে এই অর্জনে তোর পাশে নাম লেখাবে আরো অনেকেই।
কিন্তু তুই প্রথম, এটা তোরই প্রাপ্য।’
এমএমআর/জেআইএম