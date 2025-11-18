বিপিএলে না খেলার সিদ্ধান্ত তামিমের
বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্লেয়ার্স ড্রাফ্ট থেকে তার নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। রোববার (১৬ নভেম্বর) ক্রিকবাজকে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তামিম বলেন, ‘হ্যাঁ, (আমি বিপিএলে অংশ নিচ্ছি না)। আমি শাহরিয়ার নাফীসকে (বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার) অনুরোধ করেছি ড্রাফ্ট থেকে আমার নাম সরিয়ে দিতে।’
২০১২ সালে বিপিএলের সূচনার পর থেকে প্রতিটি আসরে খেলেছেন তামিম ইকবাল। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তিনি অন্যতম সফল ব্যাটার হিসেবে পরিচিত। ফরচুন বরিশালের টানা দুইটি শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এ ওপেনার। অধিনায়ক এবং ব্যাটার-দুই ভূমিকাতেই সমান সফল ছিলেন তিনি।
তবে তামিমের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। তার শারীরিক অবস্থা এবং ফরচুন বরিশালের এবারের আসরে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত তামিমের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে।
৩৬ বছর বয়সী তামিম চলতি বছরের মার্চ থেকে পেশাদার ক্রিকেট খেলছেন না। ঘরোয়া এক ম্যাচ চলাকালে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়ার পর তিনি অনেকটাই ক্রিকেটের বাইরে।
এর মধ্যে ক্রিকেট প্রশাসনে যুক্ত হওয়ার আগ্রহও রয়েছে তার। বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম, তবে পরে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।
এমএমআর/জেআইএম