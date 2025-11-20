  2. খেলাধুলা

রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ

হেরেও সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
হংকং ও আফগানিস্তানের ‘এ’ দলের বিপক্ষে বড় ব্যবধানের জয়ে সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিতই ছিলো বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাই অনেকটাই নির্ভার ছিল আকবর আলীরা। নির্ভার থাকলেও পায়নি জয়ের দেখা। শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের কাছে ৬ রানে হারলেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে চলে গেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) কাতারের দোহায় ১৬০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পুরো ২০ ওভার খেলে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান পর্যন্ত করতে পারে বাংলাদেশ। ফলে হারতে হয়েছে ৬ রানে। শুক্রবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত।

১৬০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রথম তিন ওভারে ২৯ রান সংগ্রহ করা বাংলাদেশ ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ রানে সেঞ্চুরি করা হাবিবুর রহমান সোহান চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে আউট হন ৪ বলে ২৭ রান করে।

সপ্তম ওভার পর্যন্ত মাঠে ছিলেন অন্য ওপেনার জিশান আলম। ততক্ষণে দলের রান ৬০ আর জিশানের ব্যাটে ১৬ বলে ১৭। এরপরই ধরেন সাজঘরের পথ। ২৬ রান করে থিতু হওয়ার পরও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন জাওয়াদ আবরার। মাহিদুল ৮ ও আকবর করেন ২৫ রান। ১১৮ রানে তখন ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। জেতার জন্য ২৬ বলে দরকার ছিল ৪০ রান।

ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়ার আগে ১৭ বলে ২০ রান করেন ইয়াসির আলি রাব্বি। পারেননি দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিতে। ১৪ বলে ১৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন মেহরব। ২০ ওভার শেষে ৬ রানে পরাজিত হয় বাংলাদেশ ‘এ’ দল।

এর আগে, বাংলাদেশের আমন্ত্রণে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কাকে ভালো সংগ্রহ এনে দেন পাঁচে নামা সাহান আরিচিগে। ইনিংসের শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে তিনি খেলেন ৪৯ বলে ৬৯ রানের ইনিংস। ৭ উইকেটে ১৫৯ রান করে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন রিপন মন্ডল ও আবু হায়দার।

আইএন/এএসএম

