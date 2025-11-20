মিরপুর টেস্টে মুশফিকের পর লিটনের সেঞ্চুরি
শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন মুশফিক। তাকে যোগ্য সঙ্গে দেওয়া লিটন কুমার দাসও এবার পেলেন সেঞ্চুরির দেখা।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) মিরপুর শেরেবাংলায় মধ্যাহ্ন বিরতির কয়েক ওভার বাকি থাকতে ক্যারিয়ারের পঞ্চম টেস্ট শতকের দেখা পান লিটন। ইনিংসটি সাজিয়েছেন তিনি ৭ চার ও ২ ছক্কায়।
দ্বিতীয় দিন মুমিনুল হকের বিদায়ে ২০২ রানে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপরই ব্যাটিং করতে আসেন লিটন। দুই উইকেটকিপার ব্যাটার মিলে বাংলাদেশের বোর্ডে যোগ করেন দিন শেষে আরও ৯০ রান। দিনশেষে মুশফিক ৯৯ ও লিটন অপরাজিত ছিলেন ৪৭ রানে।
তৃতীয় দিনের শুরুতে মুশফিক সেঞ্চুরি আদায় করে ১০৬ রানে বিদায় নেন। অন্যদিকে অর্ধশতকের পর সেঞ্চুরির দেখা পেলেন লিটন। ১১৬ ওভার শেষে বাংলাদেশের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ৫ উইকেটে ৩৮২।
লিটন ১০২ ও মিরাজ অপরাজিত আছেন ২৬ রানে।
আইএন/এএসএম