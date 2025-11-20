লিটনের সেঞ্চুরির পর লাঞ্চে বাংলাদেশ
দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে মুশফিকের পর সেঞ্চুরি করলেন লিটনও। দিনের শুরুতেই মুশফিকের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরির লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন লিটন কুমার দাস। এই সেশনে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ। ফলে বোর্ডে মোট রান ৫ উইকেটে ৩৮৭ রান।
সেঞ্চুরির পর ১০৬ রানে হাম্প্রেসের লাফিয়ে ওঠা বলে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মুশফিক। আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবার্নি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে দুর্দান্ত এক ক্যাচ নিয়েছেন। ইনিংসটি সাজান তিনি ৫ চারে। অভিজ্ঞ মুশফিকের বিদায়ে ভাঙে দুজনের ১০৮ রানের জুটি। ৩১০ রানে স্বাগতিকরা হারায় পঞ্চম উইকেট।
লাঞ্চের আগে আদায় করা লিটনের সেঞ্চুরিটি ছিল ৭ চার ও ২ ছক্কায়। বেশ আত্মবিশ্বাসী ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছেন তিনি। সফরকারী বোলারদের সুযোগ দেননি তাকে ভড়কে দেওয়ার।
১২০ ওভার শেষে বাংলাদেশের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ৫ উইকেটে ৩৮৭। লিটন ১০৩ ও মিরাজ অপরাজিত আছেন ৩০ রানে।
আইএন/এএসএম