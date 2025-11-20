  2. খেলাধুলা

শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে কিংবদন্তিদের কাতারে মুশফিক

প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
দ্বিতীয় দিন ১ রানের জন্য সেঞ্চুরি করা হয়নি মুশফিকুর রহিমের। তৃতীয় দিন পুরো দেশ অপেক্ষায় ছিল তার এই বিশেষ সেঞ্চুরির জন্য। দিনের শুরুতে স্কয়ার লেগে বল পাঠিয়ে আদায় করেন সেই কাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরি। ফলে বনে যান বিশ্ব ক্রিকেটে ১১তম ব্যাটার হিসেবে শততম টেস্টের সেঞ্চুরিয়ান।

দারুণ এই সেঞ্চুরিতে তিনি নিজেকে বসিয়েছেন কিংবদন্তি গর্ডন গ্রিনিজ, জাভেদ মিঁয়াদাদ, ইনজামাম-উল-হক, রিকি পন্টিং ও গ্রায়েম স্মিথদের কাতারে।

জর্ডান নিলের বলে সেঞ্চুরি আদায়ের পর করেন উল্লাস। সিজদায় কৃতজ্ঞতা জানান সৃষ্টিকর্তার প্রতি। প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলা এবং সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দেশের মুশফিক নিজেকে দেশের ক্রিকেটে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন। এটি তার টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম শতক। আউট হওয়ার আগে খেলেন ২১৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংস, যা সাজিয়েছেন ৫টি চারে।

৮৪তম ক্রিকেটার হিসেবে খেললেন শততম টেস্ট মুশফিক। আর ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে করলেন সেঞ্চুরি। বাংলাদেশের এই ব্যাটারের আগে এই তালিকায় জায়গা করে নেওয়া অন্য ১০ ব্যাটার হলেন– ইংলান্ডের কলিন ক্রাউড্রে, অ্যালেক স্টুয়ার্ট ও জো রুট, পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াদাঁদ ও ইনজামাম উল হক, ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ, অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং, ডেভিড ওয়ার্নার, দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রায়েম স্মিথ ও হাশিম আমলা।

