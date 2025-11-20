৪ বলের ব্যবধানে সাজঘরে লিটন-মিরাজ
মুশফিকুর রহিমের বিদায়ের পর দলকে ৪০০ রানের সংগ্রহ পার করান লিটন কুমার দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। লিটন পান ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরির দেখা। কিন্তু ৪ বলের ব্যবধানে দুজনই ফিরেছেন সাজঘরে। বাংলাদেশের বোর্ডে ৭ উইকেটে ৪৩৪ রান।
প্রথমে মিরাজের বিদায়ে ভাঙে লিটনের সঙ্গে তার ১৩৩ রানের জুটি। গ্যাভিন হোয়ের বলে ৪৬ রানে থাকাকালিন কাভারে ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান মিরাজ। ক্যাচ মিস করেন হ্যারি টেক্টর। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে হননি সতর্ক। ফলে দুই বল পর আবারও বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দেন অ্যান্ডি বালবার্নিকে ৪৭ রানে।
দুই বল পর লিটন হাম্প্রেসকে সুইপ করতে গিয়ে টপ এজে ক্যাচ দেন স্লিপে থাকা পল স্টার্লিংকে। ফলে বোর্ডে কোনো রান যোগ হতেই আউট হন লিটনও। ১২৮ রানে থেমেছেন তিনি। ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৮ চার ও ২ ছক্কায়।
১৩১ ওভার শেষে বাংলাদেশের বোর্ডে রান ৭ উইকেটে ৪৩৪। উইকেটে দুই নতুন ব্যাটার তাইজুল ইসলাম ও হাসান মুরাদ।
