প্রথম ইনিংসে ৪৭৬ রানে থামলো বাংলাদেশ
মুশফিকুর রহিমের রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরির পর ও লিটন দাসের ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৭৬। আয়ারল্যান্ডের হয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফাইফার নিয়েছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন।
দ্বিতীয় দিন শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে ১০৬ রানে আউট হন মুশফিকুর রহিম হাম্প্রেসের বলে। ফলে লিটনের সঙ্গে গড়া ১০৮ রানের জুটি ভেঙে যায়। ৩১০ রানে পতন হয় পঞ্চম উইকেটের।
তবে থেমে যাননি লিটন। তুলে নেন ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতক। আউট হওয়ার আগে খেলেন ১২৮ রানের সুন্দর এক ইনিংস। মিরাজের সঙ্গেও হয় শতরান পার করা জুটি। ১৩৩ রানের জুটিতে মিরাজের অবদান ৪৭। ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে মিরাজ উইকেট বিলিয়ে দিলে ভাঙে সেই জুটি গ্যাভিন হোয়ে।
এরপর হয় ছন্দপতন। ৪ বলের ব্যবধানে মিরাজ-লিটন দুজনই ফেরত যান সাজঘরে। হোয়েকে সুইপ করতে গিয়ে টপ এজে স্লিপে ক্যাচ দেন পল স্টার্লিংকে লিটন। ৮ চার ও ২ ছক্কায় ১২৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৪৩৩ রানে ৭ উইকেট হারায় স্বাগতিউকরা।
উইকেটে দুই নতুন ব্যাটার আসেন তাইজুল ইসলাম ও হাসান মুরাদ। দুজনই বোলার হওয়ায়, খুববেশি আর আশা করার ছিল না। হোয়ের বলে ৪ রান করে বোল্ড হন তাইজুল।
এর আগে, প্রথম দিন ৪ উইকেটে ২৯২ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করে স্বাগতিকরা। মুশফিকুর রহিম ৯৯ ও লিটন অপরাজিত ছিলেন ৪৭ রানে।
গতকাল (বুধবার) সকালে টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ব্যাট করতে নেমে ৫২ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন সাদমান ও মাহমুদুল। সেই জুটি ভাঙেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, সাদমানকে ব্যক্তিগত ৩৫ রানে বিদায় করে। মাহমুদুলকেও সাজঘরে ফেরান তিনি দলীয় ৮২ রানে। ৩৪ রান করেন তিনি।
অধিনায়ক শান্ত মাত্র ৮ রান করে কাটা পড়েন ম্যাকব্রাইনেরই বলে। ৯৫ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর মুশফিকের সঙ্গে ১০৭ রানের জুটি গড়ার পর ৬৩ রান করা মুমিনুলকে ফিরিয়ে আবারও আঘাত হানেন ম্যাকব্রাইন।
২০২ রানে ৪ উইকেট হারানো স্বাগতিকরা দিনশেষে আর উইকেট হারায়নি।
আইএন