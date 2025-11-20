যুব বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে বাংলাদেশ
খুব বেশিদিন আর বাকি নেই অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের। মাস দুয়েক পর আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে মাঠে গড়াবে যুব বিশ্বকাপ। সেই আসরের সূচি প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।
১৬টি দলকে ৪ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। কঠিন গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশের যুবারা। খেলতে হবে ভারত, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে। দুই দেশের ৫ ভেন্যুতে খেলাগুলো মাঠে গড়াবে।
প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তানজানিয়া। সুপার সিক্সে উত্তীর্ণ হবে ৪ গ্রুপের সেরা ৬ দল। সেখানে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলা হবে দলগুলোরে মধ্যে। সেখান থেকে ৪ দল যাবে সেমিফাইনালে। এরপর ফাইনালে যাবে আসরের সেরা দুই দল। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য রাখা হয়েছে রিজার্ভে ডে।
প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, লাল-সবুজের যুবাদের বিশ্বকাপ শুরু হবে ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। খেলাটি হবে বুলাওয়েতে। একই ভেন্যুতে তিন দিন পর ২০ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলবে ২৩ জানুয়ারি।
বিশ্বকাপে কোন গ্রুপে কারা
গ্রুপ এ: ভারত, বাংলাদেশ, আমেরিকা ও নিউজিল্যান্ড।
গ্রুপ বি: জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।
গ্রুপ সি: অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জাপান ও শ্রীলংকা।
গ্রুপ ডি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তানজানিয়া।
