দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে নেই গিল, নেতৃত্বে কে?

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে নেই গিল, নেতৃত্বে কে?
গলায় চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারছেন না শুভমান গিল। শনিবার গুয়াহাটিতে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক অনুপস্থিত থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন দলের সহঅধিনায়ক রিশাভ পান্ত।
চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, এখনই মাঠে নামলে গিলের পুনরায় গলায় টান লাগার ঝুঁকি রয়েছে। তাকে আরও বিশ্রামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই চোট তার আগামী ৩০ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দল নির্বাচনের সম্ভাবনাকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করা হবে ২৩ নভেম্বর।
গিলের অনুপস্থিতিতে টিম ম্যানেজমেন্ট বিকল্প হিসেবে বি সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাডিক্কল এবং নীতিশ কুমার রেড্ডির মধ্যে কাউকে বেছে নিতে পারে।
গত সপ্তাহে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে গিয়ে গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করায় মাত্র তিন বল খেলেই রিটায়ার হার্ট হন গিল। পরদিন সকালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়, তিনি আর ম্যাচে অংশ নেবেন না।
সেই ম্যাচে ভারত ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করে মাত্র ৯৩ রানে অলআউট হয়ে ৩০ রানে হেরে যায়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও একই ধরনের চোটের কারণে একটি টেস্ট খেলতে পারেননি গিল।
