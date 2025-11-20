দুর্দান্ত জয়ে ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট শুরু জাগো নিউজের

দুর্দান্ত জয়ে ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট শুরু জাগো নিউজের
পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেটে’ নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে জাগোনিউজ২৪.কম। আমাদের সময় পত্রিকাকে ১০ রানে হারিয়েছে দেশের জনপ্রিয় এই অনলাইন নিউজ পোর্টাল।
মওলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিক্স-এ সাইড ক্রিকেটে প্রথমে ব্যাট করে জাগো নিউজ নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৭১ রান। দলটির মিডল অর্ডার ব্যাটার ইমাম হোসাইন সোহেল সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন।
জবাব দিতে নেমে আমাদের সময় থেমে যায় ৬১ রানে। জাগো নিউজের পক্ষে ২ উইকেট নেন সাঈদ শিপন। দুর্দান্ত ব্যাটিং করার সুবাদে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন ইমাম হোসাইন সোহেল। জাগো নিউজের পক্ষে এই ম্যাচে খেলেন- মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, সাঈদ শিপন, ইয়াসির আরাফাত রিপন, নাজমুল হুসাইন, তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, ইমাম হোসাইন সোহেল ও নুরুজ্জামান তানিম।
গত ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয় ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট-২০২৫’। মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ডিআরইউ ক্রিকেটের আজ (২০ নভেম্বর, ২০২৫) ছিল দ্বিতীয় দিন। দিনের প্রথম খেলায় মুখোমুখি হয় কালের কণ্ঠ এবং এটিএন নিউজ। দারুণ খেলে ম্যাচটি ৪ উইকেটের ব্যবধানে জিতে নেয় কালের কণ্ঠ। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন জয়ী দলের রাহেনুর ইসলাম। এটি কালের কণ্ঠের টানা দ্বিতীয় জয়।
একই মাঠে দিনের অপর ম্যাচে মুখোমুখি হয় দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও দৈনিক সংগ্রাম। ৫০ রানের বড় জয় পায় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন জয়ী দলের প্রিন্স।
দিনের তৃতীয় ম্যাচটি ছিল ফলশূন্য। আজকের সংবাদের খেলোয়াড়রা মাঠে না আসায় নিয়মানুসারে ওয়াকওভার পায় জিটিভি। চতুর্থ ম্যাচে মুখোমুখি হয় চ্যানেল আই ও দৈনিক দিনকাল। ৭৯ রানের বড় জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে চ্যানেল আই। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন জয়ী দলের নিলাদ্রী শিখর।
পঞ্চম ম্যাচে মাঠে নামে দৈনিক জনকণ্ঠ। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল আরটিভি। ম্যাচটি ৪ উইকেটের বড় ব্যবধানে জেতে জনকণ্ঠ। ম্যাচসেরা হন জয়ী দলের এমএম জসিম।
দিনের ষষ্ঠতম ম্যাচে মাঠে নামে নয়া দিগন্ত ও এশিয়ান টিভি। প্রতিপক্ষকে ২১ রানে পরাজিত করে নয়া দিগন্ত। জয়ী দলের খালিদ সাইফুল্লাহ ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। মিডিয়া ক্রিকেটে এটি টানা দ্বিতীয় জয় নয়া দিগন্তের। সপ্তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিটিভি এবং আলোকিত বাংলাদেশ। আরাফাত দাড়িয়া ব্যাটিংয়ে ভর করে ৬ রানের জয় তুলে নেয় আলোকিত বাংলাদেশ। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন আরাফাত দাড়িয়া।
অষ্টম ম্যাচটিই ছিল জাগোনিউজ২৪ডটকম-এর। দিনের নবম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ডেইলি টাইমস অব বাংলাদেশ। ম্যাচটি ৫ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ প্রতিদিন। জয়ী দলের সোহাগ ম্যাচসেরা হন। মিডিয়া ক্রিকেটে এটি বাংলাদেশ প্রতিদিনের টানা দ্বিতীয় জয়।
দশম ম্যাচে মুখোমুখি হয় কালবেলা ও ইনকিলাব। ১১ রানে ম্যাচ জিতে নেয় কালবেলা। জয়ী দলের হারুন ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। এবারের আসরে কালবেলার এটি দ্বিতীয় জয়। দিনের ১১তম ম্যাচে মাঠে নামে চ্যানেল ২৪ এবং ডেইলি অবজারভার। সাদমান সাকিবের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ৫ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় চ্যানেল ২৪। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন সাদমান।
দিনের সবশেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয় প্রতিদিনের বাংলাদেশ ও দেশ রূপান্তর। ব্যাটে-বলে দারুণ নৈপুণ্যে দেখিয়ে ৪২ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় দেশ রূপান্তর। জয়ী দলের পলাশ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।
ডিআরইউ‘র ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট-২০২৫ এর দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আবু সালেহ আকন, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজান চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. জুনায়েদ হোসাইন (জুনায়েদ শিশির), আকতারুজ্জামান, আমিনুল হক ভূঁইয়া, মো. ফারুক আলম ও সুমন চৌধুরী। এছাড়া ডিআরইউ’র সাবেক সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, মুরসালিন নোমানী ও দ্য মর্নিং নিউজের সম্পাদক আব্দুল মতিন উপস্থিত ছিলেন।
আইএইচএস/