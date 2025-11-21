টিভিতে আজকের খেলা, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
অ্যাশেজ: পার্থ টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৮-২০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
মিরপুর টেস্ট-তৃতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
পাকিস্তান ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’
রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
আবুধাবি টি-টেন
গ্ল্যাডিয়েটরস-ক্যাভালরি
বিকেল ৫-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
টাইটানস-ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিট, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
বুলস-চ্যাম্পস
রাত ১০টা, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
অস্ট্রিয়া-জাপান
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
ইতালি-বুরকিনা ফাসো
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-সুইজারল্যান্ড
রাত ৮-৪৫ মিনিট, ফিফা প্লাস
মরক্কো-ব্রাজিল
রাত ৯-৪৫ মিনিট, ফিফা প্লাস
কাবাডি
নারী বিশ্বকাপ
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
