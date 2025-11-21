শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করে ত্রিদেশীয় সিরিজে চমক জিম্বাবুয়ের

শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করে ত্রিদেশীয় সিরিজে চমক জিম্বাবুয়ের
রাওয়ালপিন্ডিতে টি–টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বোলিংয়ের সামনে ধসে পড়লো শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং। ১৬৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৯৫ রানে অলআউট হয় দাসুন শানাকার দল। ফলে ৬৭ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছে জিম্বাবুয়ে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হারের পর জিম্বাবুয়ের জন্য এটি ছিল দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। এখন তারা পয়েন্ট তালিকার এক নম্বরে।
জিম্বাবুয়ের ব্যবহৃত ছয় বোলারই উইকেট শিকার করেন। রিচার্ড এনগারাভা দারুণ বোলিং করে ২ উইকেট নেন ১৫ রানে। তবে সেরা ছিলেন ব্র্যাড ইভান্স, মাত্র ৯ রানে নেন ৩টি উইকেট।
১৬৩ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বলতে গেলে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে লঙ্কানরা। ব্যাটিং ব্যর্থতার দিনে কেবল ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক দাসুন শানাকা কিছুটা লড়াই করেন। ২৫ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
এছাড়া চার নম্বরে নামা ভানুকা রাজাপাকসের ১৮ বলে ১১ রানের ইনিংস দলের জন্য বিশেষ কিছু এনে দিতে পারেনি। বাকিদের কেউ দুই অঙ্কেও পৌঁছাতে পারেননি।
এর আগে ব্যাট হাতে জিম্বাবুয়ে ছিল দারুণ। ব্রায়ান বেনেটের ৪২ বলে ৪৯ এবং সিকান্দার রাজার ৩২ বলে ৩ চার আর ২ ছক্কায় ৪৭ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে তারা সংগ্রহ করে ১৬২ রান।
শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ৩ উইকেট নেন ৩২ রানে। আর অভিষেক ম্যাচে এসান মালিঙ্গাও নজর কাড়েন ২ উইকেট নিয়ে।
এমএমআর/এমএস