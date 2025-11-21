অ্যাশেজ শুরু, টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে স্টার্কের তোপে ইংল্যান্ড

অ্যাশেজ শুরু, টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে স্টার্কের তোপে ইংল্যান্ড
শুরু হলো ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মর্যাদার লড়াই অ্যাশেজ সিরিজ। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে ইংল্যান্ড। তবে ব্যাটিংয়ে নেমে মিচেল স্টার্কের তোপের মুখে পড়েছে সফরকারীরা।
৩৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড। তিনটি উইকেটই স্টার্কের। প্রথম ওভারে তিনি তুলে নেন জ্যাক ক্রলিকে (০), স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ইংলিশ ওপেনার।
মারকুটে খেলতে থাকা বেন ডাকেটকে (২০ বলে ২১) এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন স্টার্ক। রানের খাতা খোলার আগেই তৃতীয় স্লিপে ক্যাচ হন জো রুট।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৬ ওভার শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ৭৫ রান। ওলি পোপ ৩৬ আর হ্যারি ব্রুক ১৩ রানে অপরাজিত আছেন।
এমএমআর