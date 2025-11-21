  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস

আজ সেমিফাইনালে বাংলাদেশ-ভারত লড়াই

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে আজ (শুক্রবার) মুখোমুখি বাংলাদেশ আর ভারত। দোহায় ‘এ’ দলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায়।

গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ রানে হেরে গেলেও আগের দুই ম্যাচে আফগানিস্তান ও হংকংকে হারিয়ে সেমিফাইনালে এসেছে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে ভারত ‘এ’ দলও তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জিতে সেমিতে নাম লিখিয়েছে। আরব আমিরাত এবং ওমানকে হারালেও গ্রুপপর্বে পাকিস্তান ‘এ’ দলের কাছে হেরে যায় ভারত।

ফলে সেমিফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আকবর আলীর বাংলাদেশ নাকি জিতেশ শর্মার ভারত ফাইনালে নাম লেখায়, সেটাই দেখার।

