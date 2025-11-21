  2. খেলাধুলা

পার্থে ১৯ উইকেটের প্রথম দিন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনটা পুরোপুরি বোলারদের। দুই দলের বোলাররা তুলে নিয়েছে ১৯ উইকেট। মিচেল স্টার্কের ৭ উইকেট শিকারে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের তোপের মুখে পড়ে স্বাগতিকরা। দিনশেষে অজিদের বোর্ডে রান ৯ উইকেটে ১২৩। প্রথম ইনিংসে এখনও পিছিয়ে ৪৯ রান।

সফরকারীদের অলআউট করার পর ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই দলের বোর্ডে রান যোগ হওয়ার আগেই জেক ওয়েটহেরার্ল্ড লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন জোফরা আর্চারের। দলীয় ২৮ রানে অন্য ওপেনার মারনাস লাবুশেনকেও (৯) ফিরিয়ে দেন আর্চার।

পরের দুই উইকেট শিকার করেন ব্রাইডন কার্স। স্টিভেন স্মিথ (১৭) দলীয় ৩০ ও উসমান খাজা (২) ৩১ রানে ধরেন সাজঘরের পথ। প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টায় ৪৫ রানের জুটি গড়েন ক্যামেরন গ্রিন ও ট্রাভিস হেড।

কিন্তু শুরু হয় ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকসের আগুনে বোলিং। দলীয় ৭৬ রানে ২১ রান করা ট্রাভিস হেডকে ফিরিয়ে শুরু করেন। একে একে ফেরান ক্যামেরন গ্রিন (২৪), মিচেল স্টার্ক (১২), অ্যালেক্স ক্যারি (২৬) ও স্কট বোল্যান্ডকে (০) ফিরিয়ে পূর্ণ করেন ফাইফার।

স্টোকসের ফাইফারে ১২১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে বসে অজিরা। ইংল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে বড় লিডের স্বপ্নের আশায় গুঢ়েবালি স্বাগতিকদের। এখনও ৪৯ রানে পিছিয়ে অজিদের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে অলআউট করে লিড আদায় করাই এখন ইংলিশদের লক্ষ্য।

এর আগে, মিচেল স্টার্কের বোলিংয়ে ধসে পড়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং। পার্থ টেস্টের প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি এই পেসার একাই নিলেন ৭ উইকেট। ইংল্যান্ড ৩২.৫ ওভারে অলআউট হয়ে গেলো ১৭২ রানেই।

টস জিতে ব্যাটিং করতে নামাই যেন কাল হয়েছে ইংল্যান্ডের। শুরু থেকেই স্টার্কের তোপের মুখে পড়ে ইংলিশরা। ৩৯ রানে তারা হারায় ৩ উইকেট। তিনটি উইকেটই স্টার্কের। প্রথম ওভারে তিনি তুলে নেন জ্যাক ক্রলিকে (০), স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ইংলিশ ওপেনার।

মারকুটে খেলতে থাকা বেন ডাকেটকে (২০ বলে ২১) এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন স্টার্ক। রানের খাতা খোলার আগেই তৃতীয় স্লিপে ক্যাচ হন জো রুট।

সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন ওলি পোপ আর হ্যারি ব্রুক। পোপ ৪৬ করে ক্যামেরন গ্রিনের বলে এলবিডব্লিউ হন। ৬ রানে বেন স্টোকসকে বোল্ড করেন স্টার্ক।

হ্যারি ব্রুক হাফসেঞ্চুরি তুলে নেন। অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ইংল্যান্ড। ৫ উইকেটে ছিল ১৬০ রান। কিন্তু ব্রুক ৫২ রানে আউট হওয়ার ফের ধসে পড়ে ইংলিশরা। শেষদিকে ২২ বলে ৩৩ রানের ঝড় তুলেন জেমি স্মিথ। তারপরও ১২ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড।

মিচেল স্টার্ক ৫৮ রান দিয়ে শিকার করেন ৭টি উইকেট। টেস্টে এটিই তার প্রথম ৭ উইকেট এবং ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।

