মেয়েদের আইপিএলের নিলামে ৩ বাংলাদেশি

প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
মেয়েদের আইপিএলের নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আছে তিন বাংলাদেশিও। সেই ৩ ক্রিকেটার হলেন – পেসার মারুফা আক্তার, অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তার ও লেগ স্পিনার রাবেয়া খান।

আগামী ২৭ নভেম্বর দিল্লিতে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) এবারের নিলামের তালিকায় মোট ক্রিকেটারের সংখ্যা ২৭৭। দল পাবেন ৭৩ জন। যার ৮৩ বিদেশি ক্রিকেটার তবে জায়গা পাবেন মাত্র ২৩ জন।

মেয়েদের আইপিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় ২৭৭ ক্রিকেটারের তালিকা। সেখানে রয়েছেন তিন বাংলাদেশি ক্রিকেটারও। বিভিন্ন সময় পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কেড়েছেন তারা। বিশেষ করে নতুন বলে পেসার মারুফা আক্তারের বোলিংয়ে নারী বিশ্বকাপে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই।

মারুফা, স্বর্ণা ও রাবেয়ার ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৩০ লাখ রুপি করে। খেলোয়াড়দের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তিনটি ক্যাটাগরিতে।

১৯ ক্রিকেটার সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখের ক্যাটাগরিতে, ৪০ লাখ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড় ১১ জন। আর বাকি ৮৮ জন ৩০ লাখের ঘরে আছে।

পাঁচ দলের এই আসর আগামী ৭ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

