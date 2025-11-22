রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ
রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ
জেতা ম্যাচ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক আকবরের ভুলে চলে যায় সুপার ওভারে। পরে সুপার ওভারে বল হাতে নিয়ে পরপর দুই বলে জিতেশ শর্মা ও আশুতোষ শর্মাকে আউট করে ভারতকে কোনো রানই করতে দেননি রিপন মন্ডল।
১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সুয়াশ শর্মা বলে বড় শট খেলে জয় আদায় করতে গিয়ে আউট হন বাংলাদেশের ইয়াসিরও। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে নামেন আকবর। তবে ওয়াইড দিয়েই বাংলাদেশকে জিতিয়ে দেন ভারতের স্পিনার। আর তাতেই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে ফাইনালে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ।
২০ ওভারের নির্ধারিত ম্যাচে শেষ বলে জয়ের জন্য ভারত ‘এ’ দলের দরকার ছিল ৪ রান। রাকিবুল ইসলামের বলে লং অনে মারেন হার্শ দুবে। সেই বল বাউন্ডার থেকে কুড়িয়ে পাঠান জিশান আলম। দ্বিতীয় রান সম্পন্ন করার আগেই দুবেকে রানআউট করতে গিয়ে স্টাম্প মিস করেন অধিনায়ক আকবর আলী। এই আউটের চেষ্টাটা যদিও দরকার ছিল না। সুযোগ পেয়ে আরও একটি রান নিয়ে হেরে যাওয়া ম্যাচ ড্র করে ফেলে ভারত।
২০তম ওভারে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ১৬ রান। প্রথম দুই বলে আসে ২ রান। তৃতীয় বলে ছক্কা মারেন আশুতোষ। চতুর্থ বলে আশুতোষের সহজ ক্যাচ ছেড়ে চার বানিয়ে দেন জিশান। সেখানেই বিপদ বেড়ে যায় আকবরদের। পঞ্চম বলে আশুতোষ পর বোল্ড হলেও শেষ বলে আকবরের ভুলে খেলা চলে যায় সুপার ওভারে।
১৯৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত ‘এ’ দলের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশি দলকে এনে দেন উড়ন্ত সূচনা। ১৫ বলে ৪ ছক্কা ও ২ চারে করেন ৩৮ রান। তাকে দলীয় ৫৩ রানে ফেরান আব্দুল গাফফার সাকলায়েন। তিনে নামা নামান ধিরকে ব্যক্তিগত ৭ রানে আউট করেন আবু হায়দার রনি। ৬৬ রানে ২ উইকেট হারায় ভারত।
ভারতকে টানতে থাকা প্রিয়ানাশ আর্য ২৩ বলে ৪৪ রান করে দলীয় ৯৮ রানে রাকিবুলের স্পিনে কাটা পড়লে ৯৮ রানে ৩ উইকেট হারায় তারা। অধিনায়ক জিতেশ শর্মা ও নেহাল ভাধেরা মিলে ৫২ রানের জুটি গড়েন। তাতে বাধ সাধেন আবু হায়দার। জিতেশকে ফেরান দলীয় ১৫০ রানে। তার ব্যাটে আসে ৩৩ রান। ভারতকে জয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালান নেহাল, রমনদিপ সিং ও আশুতোষ শর্মা। নেহাল ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন সুপার ওভারের আগপর্যন্ত। ১৭ ও ১৩ রান করে বাকি দুজনকে তুলে নেন রিপন ও রাকিবুল।
বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট পান আবু হায়দার রনি ও রাকিবুল ইসলাম। একটি করে উইকেট পান রিপন ও আব্দুল গাফফার সাকলায়েন।
এর আগে, সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে শুরুটা বেশ দুর্দান্ত ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। মাঝে কিছুটা ছন্দপতন হলেও শেষদিকে মেহরবের ১৮ বলে ৪৮ রানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ১৯৪ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশ।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) কাতারের দোহায় টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বৈভব সূর্যবংশির ভারত। আসরে দারুণ পারফর্ম করা হাবিবুর রহমান সোহানের ৬৫ রানের পর ছয়ে নামা মেহরবের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভারতকে চাপে ফেলেছে বাংলাদেশ ‘এ’দল। ইনিংসে ৬ ছক্কা ও ১টি চার মারেন তিনি।
১ উইকেট হারিয়ে পাওয়ার প্লেতে ৪৯ রান আসে আকবরদের বোর্ডে। দলীয় ৪৩ রানে জিশান আলম সাজঘরে ফেরেন ২৬ রান করে গুরজপনিত সিংয়ের বলে।
হাবিবুর রহমান সোহানের সঙ্গে ৩৩ রানের জুটি গড়েন জাওয়াদ আবরার। দলীয় ৭৬ রানে তিনিও ধরেন সাজঘরের পথ ১৩ রান করে রমনদিপ সিংয়ের বলে।
মাত্র ৯ রান করে আউট হয়েছেন অধিনায়ক আকবর আলী। হার্শ দুবের বলে তাকেই ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন তিনি। ১০৮ রানে তৃতীয় উইকেটের পতন হয়। ০ রানে আউট হয়েছেন আবু হায়দার রনি।
একপ্রান্ত আগলে রেখে ৫ ছক্কা ও ৩ চারে দলের স্কোর বাড়ানোর চেষ্টা চালান সোহান। তবে তিনিও থামেন ৬৫ রান করে দলীয় ১২৬ রানে। পতন হয় পঞ্চম উইকেটের। ১ রান করে আউট হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন।
১৩০ রানে ৬ উইকেট হারানো বাংলাদেশ ১৫০ রানের দলীয় সংগ্রহ দাঁড় করাবে, এমনটাই মনে হচ্ছিল। তখনই ব্যাট হাতে জেগে ওঠেন মেহরব। ১৮তম ওভারে গুরজপনিত সিংকে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু। এরপর নামান ধিরকে ১৯তম ওভারে ছক্কা হাঁকান ৪টি ও চার মারেন ১টি। সেই ওভারে নেন ২৮ রান।
শেষ ওভারে ইয়াসির আলী রাব্বি দুই চার ও ১ ছক্কা মারেন বিজয় কুমারকে। শেষ বলে ছক্কা মারেন মেহরব। ফলে ১৯৪ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। ১৮ বলে ৪৮ রান করে মেহরব ও ইয়াসির অপরাজিত ছিলেন ৯ বলে ১৭ রান করে।
ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট পেয়েছেন গুরজপনিত সিং। একটি করে পেয়েছেন হার্শ দুবে, সুয়াশ শর্মা, রমনদিপ সিং, নামান ধির।
আইএন/জিকেএস