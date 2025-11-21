  2. খেলাধুলা

নিজেকে আন্ডাররেটেড ভাবেন না তাইজুল

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
তাকে খানিক আন্ডাররেটেড ভাবা হয়। অনেকেরই মত তাইজুল যে মানের স্পিনার, তার বোলিং কোয়ালিটি ও কার্যকরিতা যতটা - সে তুলনায় তাকে নিয়ে হৈচৈ কম। মূল্যায়নও হয় কম।

তার বড় প্রমাণ হলো উইকেট প্রাপ্তিতে সমান হলেও ম্যাচ সংখ্যাকে বিবেচনায় আনলে তাইজুলই সবার ওপরে। সাকিব আর তার দুজনেরই টেস্ট উইকেটসংখ্যা এখন ২৪৬। তবে সাকিবকে ওই উইকেটের পতন ঘটাতে খেলতে হয়েছে ৭১ টেস্ট। সেখানে তাইজুল ৫৭ টেস্টেই ছুঁয়ে ফেলেছেন সাকিবকে।

যারা তাকে আন্ডাররেটেড স্পিনার ভাবেন, এখনকার ধারাবাহিক বোলিং সাফল্যটা কি তাদের জন্য জবাব ?

এমন প্রশ্নর উত্তরে তাইজুল বলেন, ‘না না এখানে আসলে জবাব দেওয়ার মত কিছু নেই। পারফরমার হিসেবে আমি তো পারফরম্যান্সের দিকটাই দেখব। তো আমি বারবার একটা কথাই বলি যে আপনি যতদিন খেলবেন আপনার পারফরম্যান্সটাই হচ্ছে যে মেইন ইস্যু।’

এরপর কিছুটা ক্ষোভ ঝাড়েন প্রেসের ওপর। পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন আন্ডাররেটেড কথটা তার ভাল লাগেনা। তাই সামান্য ক্ষোভ মেশানো কন্ঠে বলে ওঠেন, ‘আমি যখন প্রেসে আসি, তখন বারবার ‘আন্ডাররেটেড’ এই কথাটা বারবার আসে। আমার কাছে মনে হয় এরকম ধরনের কথা বারবার না আসাটাই ভালো। কারণ এই ইস্যুটা কিন্তু অন্যরা কেউ তোলে না, হয়তোবা মিডিয়ার মাধ্যমেই ছড়ায় এই আন্ডাররেটেড ওই আন্ডাররেটেড। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই ওয়ার্ডটা যত বেশি উঠবে তত বেশি আসলে এটা ছড়াবে। তো এইগুলা জিনিস না ছড়ানোই ভালো।’

