  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২২ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মিরপুর টেস্ট, চতুর্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস

অ্যাশেজ
পার্থ টেস্ট, দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৮টা ২০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

আবুধাবি টি-টেন
স্ট্যালিয়নস-রাইডার্স
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-চেলসি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ৩

লিভারপুল-নটিংহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ৩

লা লিগা
বার্সেলোনা-বিলবাও
৯টা ১৫ মিনিট, বিগিনঅ্যাপ

এমএমআর/এমএস

