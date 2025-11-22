টিভিতে আজকের খেলা, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মিরপুর টেস্ট, চতুর্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস
অ্যাশেজ
পার্থ টেস্ট, দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৮টা ২০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
আবুধাবি টি-টেন
স্ট্যালিয়নস-রাইডার্স
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-চেলসি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ৩
লিভারপুল-নটিংহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ৩
লা লিগা
বার্সেলোনা-বিলবাও
৯টা ১৫ মিনিট, বিগিনঅ্যাপ
এমএমআর/এমএস