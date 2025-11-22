এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
শ্রীলঙ্কাকে ৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশের সঙ্গী পাকিস্তান
শেষ ওভারে শ্রীলঙ্কার দরকার ১৫ রান। উবাইদ শাহর প্রথম দুই বলেই দুটি ওয়াইড একটি বাউন্ডারিসহ এলো ৭ রান। ৪ বলে দরকার মাত্র ৮। তৃতীয় বলে এলবিডব্লিউ সেট ব্যাটার মিলান রথনায়েকে। শেষ বলে শেষ ব্যাটার রানআউট।
দোহায় এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের রুদ্ধশ্বাস দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলকে ৫ রানে হারালো পাকিস্তান শাহিনস। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। প্রথম সেমিফাইনালে সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে উঠেছে আকবর আলীর দল।
প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৫৩ রান তুলেছিল পাকিস্তান শাহিনস। ওপেনার মাজ সাদাকাত ১১ বলে ২৩ করলেও একটা সময় ৬২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান।
সেখান থেকে গাজী ঘুরি, সাদ মাসুদ আর শেষদিকে আহমেদ দানিয়ালের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় পাকিস্তান। মাসুদ ২৫ বলে ২২, দানিয়েল ৮ বলে ৩ ছক্কায় করেন ২২। ঘুরি ৩৬ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন।
শ্রীলঙ্কার প্রমোদ মাদুশান ৪টি আর ত্রাবিন ম্যাথিউ নেন ৩টি উইকেট।
জবাবে দুই ওপেনার লাসিথ ক্রুসপুলে (৭ বলে ২৭) আর ভিষেন হালামবাগে (২৭ বলে ২৯) রান পেলেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ৯০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে পড়ে তারা।
তবে শেষদিকে মিলান রথনায়েকে একা লড়েই জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। পারেননি। ৩২ বলে ৪০ করে শেষ ওভারে ফিরতে হয় তাকে। শ্রীলঙ্কা থামে ১৪৮ রানে।
পাকিস্তানের সাদ মাসুদ আর সুফিয়ান মুকিম নেন ৩টি করে উইকেট।
এমএমআর/এমএস