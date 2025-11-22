অ্যাশেজ
অস্ট্রেলিয়াকে ১৩২ রানে অলআউট করে লিড পেল ইংল্যান্ড
পার্থে ১৯ উইকেটের প্রথম দিন শেষে লিড পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ইংল্যান্ডের। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে সেটাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ৯ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেটটি দ্বিতীয় দিন ৩২ বলের মধ্যেই তুলে নেয় ইংলিশরা।
ব্রাইডন কার্সের তৃতীয় শিকারে পরিণত হন নাথান লায়ন (৪)। ফলে ১৩২ রানে থেমে যায় স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস। ১৭২ রানে অলআউট হয়েও বোলারদের নৈপুণ্যে ৪০ রানের লিড পেয়েছে ইংল্যান্ড। ব্রেন্ডন ডগেট অপরাজিত ছিলেন ৭ রানে।
বেন স্টোকস সর্বোচ্চ ৫ উইকেট পেয়েছেন। ৩টি উইকেট ব্রাইডন কার্স ও দুটি উইকেট গেছে জোফরা আর্চারের ঝুলিতে।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ইতোমধ্যেই ১ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে ইংল্যান্ড। প্রথম ওভারের শেষ বলে দলের বোর্ডে রান যোগ হওয়ার আগেই জ্যাক ক্রলিকে নিজের বলে নিজেই ক্যাচ নিয়ে ফেরান মিচেল স্টার্ক। ৪ ওভারের খেলা শেষে ইংল্যান্ডের রান ১ উইকেটে ১৮। বেন ডাকেটব ১৮ ও ওলি পোপ অপরাজিত আছেন ৪ রানে।
এর আগে, অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনটা ছিল পুরোপুরি বোলারদের। দুই দলের বোলাররা তুলে নেয় ১৯ উইকেট। মিচেল স্টার্কের ৭ উইকেট শিকারে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের তোপের মুখে পড়ে স্বাগতিকরা। দিনশেষে অজিদের বোর্ডে রান ৯ উইকেটে ১২৩। প্রথম ইনিংসে এখনও পিছিয়ে ৪৯ রান।
সফরকারীদের অলআউট করার পর ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই দলের বোর্ডে রান যোগ হওয়ার আগেই জেক ওয়েটহেরার্ল্ড লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন জোফরা আর্চারের। দলীয় ২৮ রানে অন্য ওপেনার মারনাস লাবুশেনকেও (৯) ফিরিয়ে দেন আর্চার।
পরের দুই উইকেট শিকার করেন ব্রাইডন কার্স। স্টিভেন স্মিথ (১৭) দলীয় ৩০ ও উসমান খাজা (২) ৩১ রানে ধরেন সাজঘরের পথ। প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টায় ৪৫ রানের জুটি গড়েন ক্যামেরন গ্রিন ও ট্রাভিস হেড।
কিন্তু শুরু হয় ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকসের আগুনে বোলিং। দলীয় ৭৬ রানে ২১ রান করা ট্রাভিস হেডকে ফিরিয়ে শুরু করেন। একে একে ফেরান ক্যামেরন গ্রিন (২৪), মিচেল স্টার্ক (১২), অ্যালেক্স ক্যারি (২৬) ও স্কট বোল্যান্ডকে (০) ফিরিয়ে পূর্ণ করেন ফাইফার।
স্টোকসের ফাইফারে ১২১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে বসে অজিরা। ইংল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে বড় লিডের স্বপ্নের আশায় গুঢ়েবালি স্বাগতিকদের। এখনও ৪৯ রানে পিছিয়ে অজিদের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে অলআউট করে লিড আদায় করাই এখন ইংলিশদের লক্ষ্য।
