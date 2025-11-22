  2. খেলাধুলা

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মুশফিককে রেকর্ড করতে দেওয়া হলো না?

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মুশফিককে রেকর্ড করতে দেওয়া হলো না?

মুশফিকুর রহিমের সামনে সুযোগ ছিল শততম টেস্টটাকে আরও রাঙিয়ে তোলার। দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি পেলেই ১০০ নম্বর টেস্টে আরও এক দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হতেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল।

টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ১০০ টেস্ট খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তিনদিন আগেই। সেই শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে ১০ নামি ব্যাটারের সাথে নিজের নামটি ১১ নম্বরে স্বর্ণাক্ষরে লিখেও রেখেছেন টেস্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল ব্যাটার।

আজ দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করতে পারলে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন রিকি পন্টিংয়ের সাথে শততম টেস্টের উভয় ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান হওয়ারও সুযোগ-সম্ভাবনা দুই’ই ছিল মুশফিকের সামনে। ১৬ রানে জীবন পাওয়ার পর পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ বঞ্চিত থাকলেন মুশফিক।

লাঞ্চের ১০ মিনিট পর মুমিনুল ৮৭ রানে আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক শান্ত দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করলে ৫৩ রানে নটআউট থেকে যান। মুমিনুল আউট হওয়ার পরও চা বিরতি আগে ১ ঘণ্টা খেলা ছিল, মুশফিককে কি ওই সময় পর্যন্ত ব্যাট করার সুযোগ দেওয়া যেত না?

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে মিডিয়া সেশনেও উঠলো এ প্রশ্ন। কথা বলতে আসা টাইগার ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, মুমিনুল আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনিংস ঘোষণা করা হয়েছে।

ওই জায়গাটায় মুশফিককে কি আরও একটা ঘণ্টা ব্যাটিং করে সে সুযোগটা দেওয়া যেত না? আশরাফুল জবাবে বলেন, ‘যেহেতু আসলে এটা একটা টিম গেম, ইন্ডিভিজ্যুয়াল গেম চিন্তা করা হয় না। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, ইন্ডিভিজ্যুয়াল পারফরম্যান্স করলেই টিম পারফরম্যান্সটা হয়’

‘কিন্তু এমন একটা সিচুয়েশনে ছিল যে আমাদের অলরেডি ৫০০ রান হয়ে গেছে এবং আমরা বিলিভ করি যে, আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেট নিতে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত ওভারই ছিল। হ্যাঁ, আপনি চাইলে আরও এক ঘণ্টা খেলাতে পারতেন। কিন্তু আসলে জিনিসটা সুন্দর লাগবে না। স্পিরিট অব ক্রিকেট হবে না। এ কারণেই আমাদের ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করেছে যে, না যেহেতু মুমিনুল কাছাকাছি আছে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেঞ্চুরি করার; কিন্তু আনলাকি সে করতে পারেনি। সেই কারণেই আসলে আর ব্যাটিং না করে ইনিংস ঘোষণা করা হয়।’

এআরবি/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।