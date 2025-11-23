  2. খেলাধুলা

ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তাইজুলের ২৫০

প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিনই সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে যান তাইজুল ইসলাম। সবমিলিয়ে তার ঝুলিতে গতকাল (শনিবার) জমা হয় ৩ উইকেট। পঞ্চম দিনের প্রথম ঘন্টায় আরও একটি কীর্তি গড়লেন তিনি।

অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে ভাঙেন ২৬ রানের জুটি। লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ার আগে ৩ চারে ২১ রান করেন তিনি।

এই আইরিশকে বিদায়ে করেই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়লেন অভিজ্ঞ এই স্পিনার।

৭৫ ওভারের খেলা শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে আয়ারল্যান্ডের রান ৭ উইকেটে ২২৪। জয় থেকে এখনও দূরে ২৮৫ রান। বাংলাদেশের জিততে দরকার আর মাত্র ৩ উইকেট।

