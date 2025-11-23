ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তাইজুলের ২৫০

ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তাইজুলের ২৫০
মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিনই সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে যান তাইজুল ইসলাম। সবমিলিয়ে তার ঝুলিতে গতকাল (শনিবার) জমা হয় ৩ উইকেট। পঞ্চম দিনের প্রথম ঘন্টায় আরও একটি কীর্তি গড়লেন তিনি।
অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে ভাঙেন ২৬ রানের জুটি। লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ার আগে ৩ চারে ২১ রান করেন তিনি।
এই আইরিশকে বিদায়ে করেই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়লেন অভিজ্ঞ এই স্পিনার।
৭৫ ওভারের খেলা শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে আয়ারল্যান্ডের রান ৭ উইকেটে ২২৪। জয় থেকে এখনও দূরে ২৮৫ রান। বাংলাদেশের জিততে দরকার আর মাত্র ৩ উইকেট।
আইএন/এমএস