জয়ের সুবাস নিয়ে লাঞ্চে বাংলাদেশ

জয়ের সুবাস নিয়ে লাঞ্চে বাংলাদেশ
৫০৯ রানের বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা আয়ারল্যান্ড পঞ্চম দিন লাঞ্চের আগে আরও দুই উইকেট হারিয়ে সবমিলিয়ে হারিয়েছে ৮ উইকেট। ফলে জিততে বাংলাদেশের দরকার আর মাত্র ২ উইকেট। আয়ারল্যান্ডের রান ৮ উইকেটে ২৬৩।
পঞ্চম দিন প্রথম আঘাত হানেন তাইজুল ইসলাম ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়ে। এই উইকেট পেয়ে তিনি বনে যান প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে ২৫০ উইকেটের মালিক। ২১ রান করা ম্যাকব্রাইনের বিদায়ে ১৮৯ রানে ৭ উইকেট হারায় আইরিশরা।
এরপর নামেন জর্ডান নেইল। ওয়ানডে মেজাজে চালাতে থাকেন ব্যাট। ৫ চার ও ১ ছক্কায় খেলেন ৩০ রানের ইনিংস। কার্টিস ক্যাম্ফারের সঙ্গে গড়েন ৪৮ রানে জুটি। মেহেদী হাসান মিরাজ বোল্ড করে জর্ডান নেইলকে ফেরালে ভাঙে সেই জুটি। ২৩৭ রানে অষ্টম উইকেট হারায় সফরকারীরা।
এই সেশনে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ২ উইকেট আর আয়ারল্যান্ডের বোর্ডে নতুন করে ৮৭ রান জমা হয়েছে। কার্টিস ক্যাম্ফার ৬৩ ও গেভিন হোয়ে অপরাজিত আছেন ১৮ রানে।
আইএন/এমএস