আমিরাতের লিগে মোস্তাফিজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইএল টি-টোয়েন্টিতে ডাক পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাকে দলে নিয়েছে দুবাই ক্যাপিটালস। প্রথমবারের মতো এই লিগে ডাক পেলেন তিনি।

গতকাল (২২ নভেম্বর) তাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে নিশ্চিত করেছে দলটি।

তবে মোস্তাফিজকে নেওয়া হয়েছে বদলি হিসেবে। ইংল্যান্ডের পেসার লুক উডের জায়গায় দল পান তিনি। এখানেও অবশ্য রয়েছে নাটকীয় ঘটনা। প্রায় মাসখানেক আগে উডকে ছেড়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বদলি হিসেবে হায়দার আলীকে দলে নেওয়া হয়। তখন শঙ্কা তৈরি হয় মোস্তাফিজের খেলা নিয়ে। এবার তাকে দলে রাখা হয়েছে জিএম রিতেশের বদলি হিসেবে।

আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের আসর। এর আগে আইএল টি-টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ। মুম্বাই এমিরেটসের হয়ে খেলবেন সাকিব আর তাসকিন শারজাহ ওয়ারিয়র্সের হয়ে মাঠে নামবেন।

আইএন/এমএস

