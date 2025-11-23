রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
ফাইনালে টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
দুর্দান্ত এক সেমিফাইনালে ভারতকে সুপার ওভারে হারিয়ে ফাইনালে উঠে আসে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। যেখানে শিরোপা লড়াইয়ে বাংলাদেশ মুখোমুখি আরেক শক্তিশালী দল পাকিস্তানের। যারা অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে উঠে এসেছে ফাইনালে।
কাতারের দোহায় টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামার আগে এরই মধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। যেখানে কয়েন নিক্ষেপে জয় পেয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। তবে তিনি ব্যাটিং নয়, সিদ্ধান্ত নিলেন ফিল্ডিংয়ের। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তানকে।
সেমিফাইনালের একাদশ থেকে বাংলাদেশ ‘এ’ দল দুটি পরিবর্তন এনেছে। আবু হায়দার ও জাওয়াদ আবরারের পরিবর্তে দলে নেয়া হয়েছে বাঁ-হাতি স্পিনার মাহফুজুর রহমান এবং বাঁ-হাতি পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।
অন্যদিকে পাকিস্তান ‘এ’ দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। মোহাম্মদ নাঈমের পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন আরাফাত মিনহাস।
বাংলাদেশ ‘এ’ একাদশ
জিশান আলম, হাবিবুর রহমান, ইয়াসির আলি, আকবর আলি (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), রাকিবুল হাসান, মাহিদুল ইসলাম, মেহরব হোসেন, মাহফুজুর রহমান, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রিপন মন্ডল. আব্দুল গফ্ফার।
পাকিস্তান ‘এ’ একাদশ
মাজ সাদাকাত, ইয়াসির খান, মোহাম্মদ ফায়েক, ইরফান খান (অধিনায়ক), গাজি ঘোরি (উইকেটকিপার), সাদ মাসুদ, আরাফাত মিনহাস, শহিদ আজিজ, আহমেদ দানিয়াল, উবায়েদ শাহ, সুফিয়ান মুকীম।
