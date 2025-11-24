ঘরের মাঠে লজ্জার সামনে ভারত, ইতিহাসের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টে চালকের আসনে দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় দিনের শেষে ৩১৪ রানে এগিয়ে রয়েছেন টেম্বা বাভুমার দল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ উইকেটই তাদের হাতে রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই চতুর্থ ইনিংসে বড় রান তাড়া করতে হবে রিশাভ পান্তদের। সফল না হলে লজ্জায় পড়তে হবে ভারতকে। অন্যদিকে, ইতিহাস তৈরি করবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে এখনও পর্যন্ত দু’বার হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারতীয় দল। অর্থাৎ, সিরিজের সব টেস্ট হেরে গিয়েছে ভারত। তৃতীয়বার তেমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি টেস্ট সিরিজে। ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম টেস্ট হারায় দু’ম্যাচের সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। গুয়াহাটি টেস্টেও কোণঠাসা রিশাভ পান্তরা। এই ম্যাচ হারলে সিরিজের দু’টি টেস্টই হারবে ভারত। অর্থাৎ, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হবে।
ভারতের মাটিতে ভারতীয় দলকে প্রথম বার হোয়াইটওয়াশ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাই। ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে শচিন টেন্ডুলকারের নেতৃত্বাধীন দল দুই টেস্টের সিরিজ হেরেছিল ০-২ ব্যবধানে। দ্বিতীয়বার এমন হয়েছে গত বছর। নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছিলেন রোহিত শর্মারা। নিউ জিল্যান্ড সিরিজেও ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন গম্ভীর। এছাড়া ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডের কাছে ‘গোল্ডেন জুবিলি’ টেস্ট হেরেছিল ভারত। তবে সেবার একটি মাত্র টেস্ট হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ সিরিজ হিসাবে ধরা হয় না।
গুয়াহাটিতে হারলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে তৃতীয়বার হোয়াইটওয়াশ হবে ভারতীয় দল। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতকে ভারতের মাটিতেই হোয়াইটওয়াশ করার নজির গড়বে। ভারতীয় দলের সঙ্গে লজ্জায় পড়বেন কোচ গম্ভীরও। কারণ তার জমানাতেই ভারতকে ঘরের মাঠে দু’বার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার লজ্জায় পড়তে হবে।
