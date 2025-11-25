  2. খেলাধুলা

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি

প্রকাশিত: ১০:১০ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
খুব একটা দেরি নেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। সে আসরে একই গ্রুপে পড়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারত ও পাকিস্তান। দুই দলের ম্যাচটি হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ।

এখনও বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা না করা হলেও এই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে খবরটি জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো।

সবশেষ এশিয়া কাপেও দুই দল একই গ্রুপে ছিল। ফাইনালেও মুখোমুখি হয় দুই দল। সেই আসরে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানোর কথা জানিয়ে দেয় ভারত। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়া নিয়েও তৈরি হয় বিতর্ক। এশিয়া কাপের সেসব ঘটনার পর প্রথমবার একে-অপরের মুখোমুখি হবে দুই দল।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে অন্য তিন দল যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া। মুম্বাইয়ের মাঠে ৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে খেলবে ভারত।

দেশের মাটিতে বাকি দুই ম্যাচ দিল্লিতে ও আহমেদাবাদে। ১২ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়া ও ১৮ তারিখ প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। মাঝে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। শ্রীলঙ্কা ও ভারত যৌথভাবে আয়োজন করছে এই আসর।

আগের বিশ্বকাপের মতো এবারও ২০ দল চারটি গ্রুপে ভাগ হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল যাবে সুপার এইটে। সেখান থেকে দুই গ্রুপের সেরা চার দল খেলবে সেমিফাইনালে, এরপর ফাইনাল।

ভারত সুপার এইটে উঠতে পারলে তাদের ম্যাচগুলো হবে আহমেদাবাদ, চেন্নাই ও কলকাতায়। সেমিফাইনাল মুম্বাইয়ে ও ফাইনাল আহমেদাবাদে। তবে যদি পাকিস্তান যদি ফাইনালে জায়গা করে নেয় তবে ফাইনালের ভেন্যু শ্রীলঙ্কার কলম্বো।

