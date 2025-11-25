বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সালমান

বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সালমান
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫৪ ম্যাচে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান। তিন সংস্করণ মিলিয়ে এটাই সর্বোচ্চ এই বছর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১৫ ম্যাচ খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
পাকিস্তানের হয়ে ৫৪ ম্যাচের সবকটিতেই মাঠে নেমেছেন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমান আলী আগা। সবশেষ মাঠে নেমছেন চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। যেখানে উসমানের হ্যাটট্রিকে ম্যাচটি জিতে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান।
সেই ম্যাচ দিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন ৫৩ ম্যাচ খেলে যৌথভাবে এতদিন শীর্ষে থাকা রাহুল দ্রাবিড় (১৯৯৯), মোহাম্মদ ইউসুফ (২০০০) ও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (২০০৭)।
৫০ বা এর বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ এক বছরে খেলার রেকর্ড প্রথমবার গড়েন শচিন টেন্ডুলকার ১৯৯৭ সালে। সালমানের আগে এই দশকে ২০২৩ সালে ৫১ ম্যাচে খেলেছেন ড্যারিল মিচেল।
আইএন/জেআইএম