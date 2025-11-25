৩ হাজার রান ও ১০০ উইকেট নিয়ে বিরানদিপের বিশ্বরেকর্ড

৩ হাজার রান ও ১০০ উইকেট নিয়ে বিরানদিপের বিশ্বরেকর্ড
২০১৯ সালের প্রথম দিন থেকেই সকল দেশকে টি-টোয়েন্টি স্ট্যাটাস দেয় আইসিসি। এরপর থেকেই এই সংস্করণের বেশিরভাগ রেকর্ড অজানা সব দেশের দখলে চলে যায়।
যেমন এই সংস্করণে ৩ হাজার রান ও ১০০ উইকেটের প্রথম মালিকানা গেছে বিরানদিপ সিংয়ের দখলে। যিনি কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোটেও সুপরিচিত কেউ নন। খেলেন মালয়েশিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলে। সেই দলের হয়েই গড়লেন এই বিশ্বরেকর্ড। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) কুয়ালালামপুরে বাহরাইনের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি। মিনি এসইএ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ম্যাচে উইকেট পেয়েছেন ৩টি। আগে তার ঝুলিতে ছিল ৯৯টি। ফলে এখন তার উইকেট ১০২টি। বাহরাইনের দেওয়া ১০৮ রানের লক্ষ্য ৪ উইকেট হাতে রেখে অনায়াসেই টপকে গেছে মালয়েশিয়া। বিরানদিপ ব্যাট হাতেও খেললেন ২৩ রানের ইনিংস।
চলতি বছরের জুলাইতেই তিন হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করেছিলেন বীরানদীপ। সামোয়ার বিপক্ষে সিঙ্গাপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ৩৬ রানের ইনিংস খেলে এই মাইলফলকে স্পর্শ করেন তিনি।
এই রেকর্ডে বিরানদিপের নিকটতম অবস্থানে আছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। ইতোমধ্যেই শিকার করেছেন নিজের শততম উইকেট। চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজেই ২০ নভেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন তিনি। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টি–টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব এখন তার। তার রান ২৮৪৬। মানে খুব বেশি দেরি নেই বিরানদিপের পাশে বসতে।
আইএন/এমএস