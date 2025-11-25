বিপিএলের ৬ নম্বর দল নোয়াখালী, মালিকানায় কে?

বিপিএলের ৬ নম্বর দল নোয়াখালী, মালিকানায় কে?
বিপিএল আর সময়সূচি পরিবর্তন যেন দুজনে দুজনার! পূর্বনির্ধারিত সময়ে বা বেঁধে দেওয়া সময়ে বিপিএল হয়েছে, এমন নজির নেই। বারকয়েক শুরুর দিন-তারিখ না পিছিয়ে বিপিএল হয়নি কখনো।
তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে দল ও ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাচন। এবার কয় দল অংশ নেবে, কোন কোন বিভাগ থাকবে প্রতিযোগী দল? বিভাগীয় শহরের বাইরে আর কোন শহর থাকবে কি না? এসব একবার নির্ধারিত হলেও তাতে এসেছে পরিবর্তন।
এর আগে এক দফা ফ্র্যাঞ্চাইজির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কোন করপোরেট হাউজ কোন দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি, তা চূড়ান্ত হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পরিবর্তন ঘটলো।
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর পাঁচ বিভাগীয় শহরের বাইরে প্রথমবারের মতো বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হলো নোয়াখালী। নতুন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক হয়েছে দেশ ট্রাভেলস। বাকি দলগুলোর মালিকানা অপরিবর্তিতই আছে।
ঢাকা ক্যাপিটালস এর মালিক চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস। চট্টগ্রাম রয়েলস এর মালিকানায় থাকছে ট্রায়েঙ্গেল সার্ভিস। নাবিল গ্রুপ হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি। রংপুর রাইডার্স এর মালিকানায় টগি স্পোর্টসই বহাল আছে।
ক্রিকেট উইথ সামি পেয়েছে সিলেট টাইটান্স এর মালিকানা। আর প্রথমবার দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মালিকানায় থাকছে দেশ ট্রাভেলস।
আরআই/আইএইচএস