টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে ইতালি ও দুই সাবেক চ্যাম্পিয়ন

টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে ইতালি ও দুই সাবেক চ্যাম্পিয়ন
ইউরোপিয়ান অঞ্চল থেকে বাছাই পর্ব উৎরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছিল ইতালি। ফুটবল-টেনিসে জনপ্রিয় ইতালিতে ক্রিকেট অপ্রচলিত খেলা। তবুও তাদের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা সবার মনে বিস্ময় তৈরি করেছিল। এবার সেই ইতালিকেই বিশ্বকাপে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছে বাংলাদেশ।
মঙ্গলবার রাতে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি ও গ্রুপ তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হবে ৮ মার্চ। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য এই বিশ্বকাপে একই গ্রুপে পড়েছে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। এই দুই দলের বহুল আলোচিত ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি, কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে।
মঙ্গলবার মুম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে। সেই চারটি গ্রুপের দলসমূহ ঘোষণা করা হয় এই অনুষ্ঠানে। যেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ খেলবে ‘সি’ গ্রুপে। যেখানে ইতালি ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং নেপাল।
গ্রুপসমূহ
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া।
গ্রুপ বি: শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, ওমান।
গ্রুপ সি: ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল, ইতালি।
গ্রুপ ডি: নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।
বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদে ৮ মার্চ। দুই সেমিফাইনালের একটি হবে কলকাতা বা কলম্বোতে (পাকিস্তানের যোগ্যতা অর্জনের ওপর নির্ভর করে) এবং অন্যটি মুম্বাইয়ে। এছাড়া ভারতের দিল্লি ও চেন্নাই এবং শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতেও ম্যাচ আয়োজন করা হবে। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম ও সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে আরও কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
টুর্নামেন্টের ফরম্যাট আগের আসরের মতোই। ২০ দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল যাবে সুপার এইটে (২১ ফেব্রুয়ারি–১ মার্চ)। সুপার এইটের দুই গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে সেমিফাইনালে, এরপর অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। ভারত বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, তারা ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল।
ভারত প্রথম ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে আহমেদাবাদে। পাকিস্তানও প্রথম দিনে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র (১০ ফেব্রুয়ারি), ভারত (১৫ ফেব্রুয়ারি) ও নামিবিয়ার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিপক্ষে খেলবে। সব ম্যাচই হবে কলম্বোতে।
আইএইচএস/