টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো কবে, কোথায়, কার বিপক্ষে

টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো কবে, কোথায়, কার বিপক্ষে
ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপিং হয়ে গেলো আজ। আইসিসির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সেই গ্রুপিং। যেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ খেলবে ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল এবং ইতালির সঙ্গে।
আইসিসি শুধু গ্রুপিংই প্রকাশ করেনি। সঙ্গে সূচিও প্রকাশ করে দিয়েছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে, ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং শেষ হবে ৮ মার্চ। খেলা অনুষ্ঠিত হবে ভারত এবং শ্রীলঙ্কায়।
মূলত টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ভারতে। কিন্তু পাকিস্তানের কারণে হাইব্রিড মডেলে সূচি তৈরি করায় ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কাকেও বাছাই করে নিতে হলো। পাকিস্তানের ম্যাচগুলোই অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে।
টুর্নামেন্ট শুরুর দিনই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ৭ ফেব্রুয়ারি দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হবে মোট ৩টি ম্যাচ। সকাল ১১টায় কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ বাংলাদেশের। তৃতীয় ম্যাচে মুম্বাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবেলা করবে ভারত।
বাংলাদেশ একই ভেন্যুতে (কলকাতায়) ৯ ফেব্রুয়ারি মাঠে নামবে ইতালির বিপক্ষে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টায়। একই ভেন্যুতে ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের। ম্যাচটি শুরু হবে বিকাল ৩টয়।
১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিজেদের চতুর্থ তথা গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে নেপালের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইতে নেপালের বিপক্ষে, সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে।
বাংলাদশের ম্যাচের সূচি
৭ ফেব্রুয়ারি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স, বিকাল ৩টা
৯ ফেব্রুয়ারি, ইতালি, কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স, বেলা ১১টা
১৪ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ড, কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স, বিকাল ৩টা
১৭ ফেব্রুয়ারি, নেপাল, মুম্বাই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, সন্ধ্যা ৭টা
গ্রুপসমূহ
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া।
গ্রুপ বি: শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, ওমান।
গ্রুপ সি: ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল, ইতালি।
গ্রুপ ডি: নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।
আইএইচএস