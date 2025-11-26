শামীম পাটোয়ারী কেন নেই, জানেন না লিটন

শামীম পাটোয়ারী কেন নেই, জানেন না লিটন
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে ‘বোম’ ফাটালেন অধিনায়ক লিটন দাস। বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সন্মেলনের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নর জবাবে লিটন দাস জানালেন, এবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দল গঠন করা হয়েছে, তাতে তার কোন মতামত নেয়া হয়নি। নির্বাচকরা তার সাথে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দল সাজানো নিয়ে কোন কথা বলেননি। তাই তিনি জানেন না কেন শামীম পাটোয়ারী দলে নেই।
লিটন দাস আরও জানান, তাকে জানানো হয়েছে এখন থেকে দল গঠনে তার কোন মতামত থাকবে না। তার সাথে কথা বলে তার মতামত না নিয়েই এবার দল সাজানো হয়েছে।
লিটন বলেন, ‘শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়াটা দুঃখজনক। শামীম পাটোয়ারী টি-টোয়েন্টি দলে থাকার মত পারফরমার। দেখেন থাকলে অবশ্যই ভালো হতো। দিস ইজ নট মাই কল। টোটালি সিলেক্টর কল। আমি জানি না কেন, বাট সিলেক্টর আমাকে কোন কিছু নোটিশ ছাড়াই শামীমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। উইদাউট অ্যানি নোটিশ।’
‘আই থিঙ্ক, আমি এতদিন জানতাম যে একটা টিম যখন মানুষ হ্যান্ডেল করে এটলিস্ট ক্যাপ্টেন জানে যে কোন প্লেয়ার ইন হবে আর কোন প্লেয়ার আউট হবে। বাট আই হোপ যে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়াররই বেস্ট প্লেয়ার। যার জন্যই ন্যাশনাল টিমে আসে। যারা যে পনের জনই সিলেক্ট হবে না কেন, তারা ভালো করবে। বাট আমি শামীমের বাদ হওয়ার পিছনে কোন রিজন দেখি না। আর আমি কখনো এটার নোটিশও পাই নাই যে, কেন সে বাদ হয়েছে। বাট ও টিমে থাকলে ভালো হতো।’
এআরবি/আইএইচএস