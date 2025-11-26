  2. খেলাধুলা

টেস্ট ইতিহাসে ভারতের সবচেয়ে বড় হার, তিনটিই ঘরের মাঠে!

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ঘরের মাঠে এমন লজ্জা! দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ তো হলোই, নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হারের রেকর্ডও গড়লো ভারত।

আজ (বুধবার) গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে ভারত। রানের হিসেবে এটিই টেস্টে ভারতের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

এর আগে সবচেয়ে বড় হারটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, সেটিও ঘরের মাঠে। ২০০৪ সালের অক্টোবরে নাগপুরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩৪২ রানে হেরেছিল ভারত।

তৃতীয় স্থানে আছে ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নাকাল হওয়া ম্যাচটি। ওই টেস্টে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৩৪১ রানে হেরেছিল ভারত।

পরের দুইটি বড় হার অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে মেলবোর্নে ৩৩৭ এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনেতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩৩৩ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল ভারত।

অর্থাৎ রানের হিসেবে ভারতের সবচেয়ে বড় পাঁচ হারের তিনটিই ঘরের মাঠে। পুনে, নাগপুরের পর এবার গুয়াহাটিতে এমন লজ্জায় পড়লো ভারত।

