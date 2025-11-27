জাকের-হৃদয়কে নিয়েই টাইগারদের একাদশ

জাকের-হৃদয়কে নিয়েই টাইগারদের একাদশ
চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ আর আয়ারল্যান্ড। টস জিতে বোলিং বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
আলোচনা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ একাদশে জায়গা পেয়েছেন জাকের আলী। খেলছেন দুই স্পিনার এবং তিন পেসার।
বাংলাদেশের সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। সেই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচের দল থাকা ১১ জনের তিনজন নেই এই ম্যাচে। আজ একাদশে ফিরেছেন তাওহিদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড একাদশ
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লরকান টাকার, কুর্তিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক এডায়ার, বেরি ম্যাকার্থি, ম্যাথিউ হামপ্রিস, জশ লিটল।
