বিপিএল শুরুর আগে বিস্ফোরক খবর
নিষিদ্ধ হচ্ছেন ফিক্সিংয়ে জড়িত এক ডজনেরও বেশি ক্রিকেটার!
বিপিএল শুরুর তারিখ জানা গেছে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে এবারের আসর। এর মধ্যে সব আলোচনা দল ও ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে। কয় দল অংশ নেবে, নতুন দল থাকবে কিনা, পুরোনো মালিক নাকি আসছেন নতুনরা? এসব নিয়েই ছিল সব জল্পনা-কল্পনা।
অবশেষে দল সংখ্যা ঠিক হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিও চূড়ান্ত। এক সপ্তাহ পিছিয়ে শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ এলো বিস্ফোরক এক খবর।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পর বোর্ডের এক উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল সূত্রে মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিসিবি যাকে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম তদারক ও পরিচালক হিসেবে এনেছেন, সেই অ্যালেসক্স মার্শাল এবার বিপিএল শুরুর আগে নাকি কিছু ক্রিকেটারকে চিহ্নিত করেছেন; যারা এবারের বিপিএলে অংশ নিতে পারবেন না।
পরিষ্কার করে বললে, ওইসব ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগের প্রমাণ হাতে পেয়েছেন অ্যালেক্স মার্শাল। মার্শাল তার সেই ফাইন্ডিংস বিসিবিতে জমা দেবেন।
শোনা যাচ্ছে, প্রায় এক ডজনের বেশি ক্রিকেটারের বিপক্ষে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন অ্যালেক্স মার্শাল। তিনি বিসিবির কাছে সুপারিশ আকারে তাদের নাম জমা দেবেন এবং সেই সব দুর্নীতিগ্রস্ত ক্রিকেটারকে বিপিএলের এবার আসর থেকে দূরে রাখার কথা বলবেন।
সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে হলে ধরেই নেওয়া যায়, ওই এক ডজন বা তার বেশি ক্রিকেটাররা এবারের বিপিএলে অংশ নিতে পারবেন না।
এআরবি/এমএমআর