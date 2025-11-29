আমি তো কিছুই জানি না, কিছুই জানানো হয়নি: বিজয়

আমি তো কিছুই জানি না, কিছুই জানানো হয়নি: বিজয়
দুর্নীতি দমন এবং ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিং রোধে অ্যালেক্স মার্শালকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এনেছে বিসিবি। তিনি এসে বেশ কিছুদিন কাজ করে প্রায় ডজনখানেক ক্রিকেটারের বিপক্ষে পাতানো খেলায় জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগ পেয়েছেন। তার প্রেক্ষিতে গতকাল (শুক্রবার) ২৮ নভেম্বর বিসিবিতে ডজন খানেক ক্রিকেটারের নাম জমা দিয়েছেন অ্যালেক্স মার্শাল এবং সুপারিশ করেছেন, অভিযুক্তদের এবারের বিপিএল খেলা থেকে বিরত রাখতে।
তারই প্রেক্ষিতে এবারের বিপিএলে ১১ জন ক্রিকেটারকে বাইরে রেখেই নাকি খেলোয়াড় তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেই তালিকায় দেশের দুই পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পারফরমার এবং জাতীয় দলের এক সময়ের অপরিহার্য ক্রিকেটার এনামুল হক বিজয় ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের নাম নেই।
রাত পোহালে বিপিএলের এবারের আসরের ক্রিকেটার নিলাম। সেখানে বিজয় ও মোসাদ্দেকের নাম নেই। আজ ২৯ নভেম্বর বিকেল থেকেই ক্রিকেটপাড়ায় খুব সাড়া পড়েছে। তাদের ছাড়াই হবে এবারের বিপিএলের নিলাম। তার মানে হয়তো এবারের আসরে খেলা হবে না। এমন একটা অবস্থা। কি ভাবছেন এনামুল হক বিজয়?
শনিবার সন্ধ্যার পর জাগো নিউজের সাথে আলাপে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন জাতীয় দলের হয়ে ৮ টেস্ট, ৪৯ ওয়ানডে ও ২০ টি-টোয়েন্টি খেলা টপ অর্ডার ব্যাটার বিজয়।
তিনি পুরো ঘটনার কিছুই জানেন না। তাকে কিছুই জানানো হয়নি এবং বিসিবি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কেউ তার সাথে কোনোরকম যোগাযোগ করেনি। তাই তিনি কিছুই জানেন না। জাগো নিউজের সাথে আলাপে এমনটা জানিয়ে এনামুল হক বিজয় বলেন, ‘আর সবার মতো আমিও বিপিএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার ব্যক্তিগত প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এমন সময় মিডিয়ায় দেখলাম, এবারের বিপিএলের নিলামের প্লেয়ার্স লিস্টে আমার নাম নেই। আমি তো অবাক। যেন আকাশ থেকে পড়লাম।’
কেন আপনি কি কিছুই জানতেন না? আপনার ও কয়েকজনের বিপক্ষে ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ আছে। তদন্ত চলছে। আপনাদের এবারের বিপিএল খেলা নাও হতে পারে। এমন কোন ধারণা কি বিসিবি থেকে আপনাদের দেওয়া হয়নি? ‘না, না। আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। আমি কিছুই জানি না। শুধু শুনলাম, জানলাম আমার নাম প্লেয়ার্স লিস্টে নাই। কেন নাই? কি কারণে নাই? তা জানি না। আমি তো অবাক, বিস্মিত!’
‘আমি একে একে বুলবুল ভাই (বিসিবি সভাপতি), ফারুক ভাই (বিসিবি সহ-সভাপতি), মিঠু ভাই (বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব), সম্ভাব্য সবার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি; কিন্তু কেউ ফোন ধরেননি। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আমি জানি না, আসলে কি হয়েছে।
আমার সাথে কেউ কথাও বলেননি। কেউ আমাকে বলেননি যে আমার বিপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে।
তবে কি আপনাকে অ্যালেক্স মার্শাল কিছুই জিজ্ঞেস করেননি? কিছুই জানতে চাননি? ‘হ্যাঁ তার (অ্যালেক্স মার্শালের) সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনি যা যা জানতে চেয়েছেন, যা যা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তা তা বলেছি। অ্যালেক্স মার্শালের আচরণে বা কথায় মনে হয়নি আমি দোষী।’
‘আমার প্রশ্ন হলো, আমি যদি দোষী হই, তাহলে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হোক। কিংবা বিপিএলের প্লেয়ার্স লিস্ট চূড়ান্ত হওয়ার আগে আমাকে কোন না কোনো ভাবে জানানো উচিত ছিল। তাতে করে আমি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারতাম। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতাম; কিন্তু আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। আমি কিছুই জানি না। শুধু জানলাম আমার নাম প্লেয়ার্স লিস্টে নেই। এটা কোন ব্যাপার হলো?’
‘একজনের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তাকে তো আগে জানানো হবে। আমি নিউজ দেখে জানলাম, আমি নেই এবারের বিপিএলে। এটা কি করে হয়? আমার বোধগম্য না।’
আরআই/আইএইচএস/