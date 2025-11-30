মেয়েদের বিপিএল করার ঘোষণা দিলেন বিসিবি সভাপতি

মেয়েদের বিপিএল করার ঘোষণা দিলেন বিসিবি সভাপতি
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের মঞ্চে বড় ঘোষণা দিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। জানালেন, অচিরেই নারী বিপিএল আসছে মাঠে।
আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘অচিরেই মেয়েদের বিপিএল করতে যাচ্ছি। পুরুষ ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি সেখানে যুক্ত হয়, তবে খুব ভালো হবে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজিদের উদ্দেশ্যে বিসিবি সভাপতি আরও বলেন, ‘এই বিপিএলটা স্বচ্ছ করতে মাঠ ও মাঠের বাইরে যত ধরনের সাহায্য দরকার আমরা করব। আপনারাও আপনাদের দিকটা দেখবেন। যেন শুধু আমরা ক্রিকেটের মধ্যেই থাকি। এই খেলাটাকে সুরক্ষা করার জন্য যা যা দরকার, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।’
এমএমআর