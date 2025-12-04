লাতিন-বাংলা সুপার কাপ
ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ
বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই দল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার একঝাঁক তরুণ ফুটবলার এখন ঢাকায়। শুক্রবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হতে যাওয়া লাতিন-বাংলা সুপার কাপে অংশ নিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছে বাংলাদেশে।
বৃহস্পতিবার টিম হোটেলে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের কোচ-অধিনায়ক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন। ব্রাজিল থেকে এসেছে দেশটির সাওপাওলো ভিত্তিক ক্লাব সাও বার্নার্দোর যুব দল এবং আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে অ্যাথলেটিকো চার্লোনের যুব দল। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের দল। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ দল।
দুই দেশের অখ্যাত দুটি ক্লাবের বয়সভিত্তিক দলের লড়াই। দুই দেশের তরুণ খেলোয়াড়রা মুখোমুখি হবে ১১ ডিসেম্বর। ওইদিন ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি কাফু ও আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ক্যানিজিয়া।
এই দুই তারকার উপস্থিতি বাড়তি আবেদন তৈরি করবে শেষ ম্যাচে। দুটি করে ম্যাচ শেষে টেবিলের শীর্ষ দলটিকে দেওয়া হবে ট্রফি। তিন ম্যাচের টিকিটধারীদের লটারির মাধ্যমে ১০ জনে করে বাছাই করে মোট ৩০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কাফু-ক্যানিজিয়ার সৌজন্যে আয়োজিত গালা ডিনারে।
সংবাদ সম্মেলন শুরুর অনেক আগেই সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত হয়েছিলে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার কিশোররা। ভাষা সমস্যার কারণে কোনো দলের খেলোয়াড়রাই মিডিয়ার সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেননি। তবে দুই দেশের তারকা খেলোয়াড়ের নাম উচ্চারণ করলেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তারা। মেসি কিংবা নেইমার? কে সেরা? এমন প্রশ্ন করতেই এক এব ব্রাজিলিয়ান তরুণ ফুটবলার বলে উঠলেন, ‘মেসি গুড। নেইমার ভেরি গুড।’
কিছু জানার আগ্রহ থাকলে হাতের মোবাইলে গুগল ট্রান্সলেটে গিয়ে দেখাচ্ছিলেন তরুণরা। যেমন এক ব্রাজিলান এভাবে পর্তুগিজ ভাষা থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে দেখালেন, ‘কাল ম্যাচে কি দর্শক থাকবে?’
একজন জানতে চাইছিলেন ম্যাচের ভেন্যুটা কি ঐতিহ্যবাহী? এমন ছোট-খাটো অনেক প্রশ্ন তারা আলাপরত সাংবাদিকদের কাছে দিয়েছিলেন মোবাইলে ট্রান্সলেট করে। সেগুলোর উত্তর দিতে সাংবাদিকদেরও ব্যবহার করতে হয়েছে একই পদ্ধতি।
সংবাদ সম্মেলন স্বাগতিক রেড গ্রিন ফিউচার স্টার ক্লাবের (বাংলাদেশ) হেড কোচ ইমরুল হাসান তার দল নিয়ে আশাবাদী, ‘এই দলটার অধিকাংশ ফুটবলারই অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের। চীনে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব খেলা দলের ১৯ জন এই স্কোয়াডে আছেন। ২৩ জনের দলে প্রবাসী ৪ জন ফুটবলারও রয়েছেন।’
বাংলাদেশের লক্ষ্য নিয়ে কোচ বলেন, ‘ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার এই দল দুটি সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। তবে লাতিন ফুটবলের সাথে পরিচয় হতে আমাদের ফুটবলারদের জন্য এটি দারুণ একটা সুযোগ। আমাদের ছেলেরা অনেক কিছু শিখতে পারবে বলে আশা করছি। আমরা যতোটা ভালো করতে পারি সেই লক্ষ্য থাকবে।’
দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিতোশোক চাকমা এ ম্যাচ খেলবেন বলে বেশ রোমাঞ্চিত। ‘এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আমি খুব শিহরিত। আশা করি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সাথে আমরা ভালো খেলা উপহার দিতে পারব। আমরা আমাদের সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করবো দুই ম্যাচে। ম্যাচ সহজ হবে না, তবে আশা করছি ভালো কিছু উপহার দিতে পারবো।’
আর্জেন্টিনার অ্যাথলেটিকো চার্লোন ক্লাবের কোচ আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘আমরা খুব খুশি এখানে আসতে পেরে। এই টুর্নামেন্টে আমরা আর্জেন্টিনার স্কিল দেখানোর জন্য প্রস্তুত। সেরা ফুটবলার নিয়ে আমাদের এই দলটি করা হয়েছে।’ একই প্রত্যয় নিয়ে দলটির একজন ফুটবলার বলেন, ‘এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা আর্জেন্টিনার স্কিল দেখানোর জন্য তৈরি আছি। আশা করছি চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো।’
ব্রাজিলের কোচ লিওনার্দো বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের প্রশংসা করে বলেন, ‘আমরা এখানে আসতে পেরে খুশি। বাংলাদেশের মানুষ ফুটবল ভালোবাসে। আমরা সেরা খেলাটা দিয়ে টুর্নামেন্ট জিততে চাই।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, ‘বাংলাদেশে আসার আগে আমরা বাংলাদেশের ফুটবল সম্পর্কে ইউটিউবে জানার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশ ভালো দল। তাই শুধু আর্জেন্টিনা নয়, বাংলাদেশের বিপক্ষেও ম্যাচ কঠিন হবে।’
ব্রাজিল দলের গোলকিপার ড্যানিয়েল বলেন,‘আমরা এখানে এসেছি আমাদের স্কিল দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে। আর্জেন্টিনাও এই টুর্নামেন্ট জয়ের জন্য এসেছে। তাই আমরা জানি খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। কোনো ছাড় নয়। আমরা এখানে খেলতে এসেছি, পিকনিক করতে নয়। তাই দারুণ একটা ম্যাচ হবে বলেই আশা করছি।’
আয়োজকরা জানিয়েছেন, অনলাইনের পাশাপাশি ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামের গেট থেকেও দর্শক টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। ৮ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের দলটি খেলবে আর্জেন্টিনার দলটির বিপক্ষে এবং ১১ ডিসেম্বর মুখোমুখি হবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দল দুটি।
