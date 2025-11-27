টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
প্রথম টি-টোয়েন্টি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা
এ স্পোর্টস
ফুটবল
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
ব্রাজিল-ইতালি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস
ফাইনাল
পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
ইউরোপা লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
রোমা-মিতিউলান
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
লিল-দিনামো জাগরেব
রাত ১১টা৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন/এমএস