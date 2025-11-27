  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
প্রথম টি-টোয়েন্টি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা
এ স্পোর্টস

ফুটবল

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
ব্রাজিল-ইতালি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস

ফাইনাল
পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

ইউরোপা লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

রোমা-মিতিউলান
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

লিল-দিনামো জাগরেব
রাত ১১টা৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫

আইএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।