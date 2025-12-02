মোস্তাফিজ-রিশাদের বলে ১১৭ রানে অলআউট আয়ারল্যান্ড

মোস্তাফিজ-রিশাদের বলে ১১৭ রানে অলআউট আয়ারল্যান্ড
শুরুতে উড়ন্ত সূচনা করেছিল আয়ারল্যান্ড ব্যাটাররা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুর ধারাবাহিকতা পরে ধরে রাখতে পারেনি আইরিশ ব্যাটাররা।
মূলত বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান ও স্পিনার রিশাদ হোসেনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে অলআউট হয়ে গেছে আইরিশর। মোস্তাফিজ এবং রিশাদ নেন ৩টি করে উইকেট।
প্রথম ম্যাচে টস না জিতলেও প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ১৮১ রান করেছিল আইরিশরা। দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে করেছিল ১৭০ রান। যে কারণে তৃতীয় ম্যাচেও যখন টস জিতলো, তখন পল স্টার্লিং ভিন্ন কিছু চিন্তা না করে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তই নিলেন।
ব্যাট করতে নেমে পল স্টার্লিং একাই যা লড়লেন বাংলাদেশের বোলারদের বিপক্ষে। ২৭ বলে ৩৮ রান করে আউট হন তিনি রিশাদ হোসেনের বলে। ১০ বলে ১৭ রান করেছিলেন টিম ট্যাক্টর। উদ্বোধনী জুটিতে ওঠে ৩৮ রান। এই জুটি ভাঙার পরই আইরিশদের প্রতিরোধ থেমে যায়।
তবুও মিডল অর্ডারে জর্জ ডকরেল ২৩ বলে ১৯ রান করে উইকেট আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শরিফুল ইসলামের বলে আউট হয়ে যান তিনি। এছাড়া ১০ রান করেন গ্যারেথ ডেলানি। মোস্তাফিজ এবং রিশাদ ছাড়াও ২ উইকেট নেন শরিফুল ইসলাম, ১টি করে উইকেট নেন মেহেদী হাসান ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন নেন ১টি করে উইকেট।
আইএইচএস/