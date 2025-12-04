দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন বিওএ'র নতুন মহাসচিব জোবায়েদুর রানা

দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন বিওএ'র নতুন মহাসচিব জোবায়েদুর রানা
নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর নতুন নির্বাহী কমিটি পেয়েছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)। নির্বাচিত হওয়ার চারদিন পর বৃহস্পতিবার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন বিওএ’র নতুন মহাসচিব জোবায়েদুর রহমান রানা। বিকেলে তাকে মহাসচিবের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন বিদায়ী মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা। এ সময় নতুন কমিটির অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
ক্রীড়াঙ্গনে এভাবে দায়িত্ব হস্তান্তরের ঘটনা কমই দেখা যায়। সাধারণত বিদায়ীদের আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। বরং বিভিন্ন ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনে এমন অভিযোগও শোনা যেতো, পুরনো সাধারণ সম্পাদক চাবিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। সে হিসেবে দারুণ এক সম্পৃতির মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর হলো দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্রীড়া সংস্থা বিওএতে। বিদায়ী কমিটির মহাসচিবের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় তার কমিটির শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।
২০১২ সাল থেকে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন সৈয়দ শাহেদ রেজা। এই দীর্ঘ ১২ বছরে নিজের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তিনি এবং নতুন মহাসচিবের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন। নতুন মহাসচিব জোবায়েদুর রহমান রানা বলেন, ‘নতুন কমিটি পুরনো কমিটি বলতে কিছু নেই। এটা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। উন্নয়নের যে অগ্রগতি ছিল সেটাকেই আমরা এগিয়ে নিতে চাই। শাহেদ ভাইরা আমাদের পূর্বসুরি। তাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।’
এবারের নির্বাচনে ভোটের লড়াই হয়েছে মাত্র উপমহাসচিবের দুটি পদে। অলিম্পিকভুক্ত ক্রীড়া ফেডারেশন কোটার দুই পদের জন্য ভোটের লড়াই করেছিলেন সাঁতারের মাহবুবুর রহমান শাহিন, বক্সিংয়ের এমএ কুদ্দুস খান ও আরচারির তানভীর আহমেদ। বেশি ভোট পেয়ে শাহিন এক নম্বর ও তার চেয়ে কম ভোট পেয়ে কুদ্দুস দুই নম্বর উপমহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের কমিটির বেশিরভাগই নতুন। বিদায়ী কমিটির মাত্র দুইজন আছেন নতুন কমিটিতে।
আরআই/আইএইচএস/