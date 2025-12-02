  2. খেলাধুলা

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

পাওয়ার প্লেতে উড়ন্ত আইরিশরা

প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে ভালো রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড। ৬ ওভারে আইরিশদের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৫১ রান।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস হেরেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আইরিশ দলপতি পল স্টার্লিং প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী ছিলেন স্টার্লিং আর টিম টেক্টর। ২৪ বলের উদ্বোধনী জুটিতে তারা তোলেন ৩৮ রান। টেক্টরকে (১০ বলে ১৭) বোল্ড করে এই জুটিটি ভাঙেন শরিফুল ইসলাম।

ষষ্ঠ ওভারে বল হাতে নিয়েই টিম টেক্টরকে (৬ বলে ৫) বোল্ড করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান।

